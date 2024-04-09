نماز عید فطر در بقاع متبرکه مازندران اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدری جناسمی ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه طرح ضیافت الهی با اقامه نماز عید سعید فطر در بقاع متبرکه پایان مییابد، افزود: نماز عیدفطر در امامزادگان شاخص توسط ائمه جمعه، ائمه جماعات و در دیگر امامزادگان به امامت روحانیون اعزامی یا بومی اقامه میشود.
وی تصریح کرد: همزمان با روز عید سعید فطر علاوه بر برپایی نماز عید، برنامه سخنرانی، پرسش و پاسخ، اقامه نماز جماعت و بیان احکام و همچنین حضور در خیمههای معرفت اجرا خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در پایان با بیان اینکه سفرههای افطاری ساده هم از دیگر برنامههایی بود که بر اساس اجرای امینانه نیات واقفان و مشارکت مردمی در امامزادگان برپا شد، تصریح کرد: توزیع سبد کالا، اجرای طرح قرار دوازدهم، برگزاری محافل قرآنی و جز خوانی قرآن کریم و کرسی تفسیر قرآن کریم از دیگر برنامههای اجرایی طرح ضیافت الهی بوده است.
آمادگی اوقاف برای آغاز پروژه احداث بیمارستان سرطان
حجتالاسلام ابراهیم حیدریجناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز با تشریح جزئیات این موقوفه گفت: املاک موقوفه مرحومه خلعتبری در استان تهران وجود دارد که نیت آن برای ساخت بیمارستان فوق تخصصی سرطان است و بات وجه به تاکید واقف در وقفنامه این بیمارستان فقط باید در چالوس احداث شود.
وی تصریح کرد: بخش بزرگی از اعتبار احداث این بیمارستان توسط موقوفه خلعتبری اکنون آماده است و فقط منتظر مجوزات لازم برای شروع کار هستیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خاطرنشان کرد: بیمارستان فوق تخصصی سرطان توسط اوقاف احداث و پس از تکمیل به وزارت بهداشت تحویل داده خواهد شد تا به مردم خدمترسانی کند.
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