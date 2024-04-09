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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۳۰

همزمان با شب عید فطر؛

محفل انس با قرآن در قائمشهر برگزار می شود

محفل انس با قرآن در قائمشهر برگزار می شود

قائمشهر- مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قرآنی گنجینه نور عرش مازندران از برگزاری محفل انس با قرآن همزمان با شب عید سعید فطر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صفا رنجبر ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار کرد: مسجد حجتیه صبوری قائم‌شهر ساعت ۸ شب سه‌شنبه ۲۱ فروردین میزبان دوستداران قرآن در این محفل است.

وی با اعلام اینکه این برنامه با حضور ستارگان قرآنی ویژه‌برنامه تلویزیونی محفل برگزار می‌شود، افزود: محفل قرآنی قائم‌شهر با حضور و تلاوت استاد محمد بهرامی قاری ممتاز و روشندل کشور از لرستان و استاد امیر عزیزی‌زاده حافظ ممتاز کشور از بابل برگزار می‌شود.

رنجبر با اشاره به اینکه این برنامه به همت پایگاه مقاومت، هیأت امنا و بنیاد قرآن و معارف اسلامی مسجد حجتیه صبوری برگزار می‌شود، یادآور شد: همچنین ابوالفضل فلاح قاری نوجوان قائم‌شهری در این برنامه اجرا خواهد داشت.

گفتنی است: مسجد حجتیه صبوری قائم‌شهر یکی از پایگاه‌های مهم محافل قرآنی و مذهبی در قائم‌شهر بوده و این محفل قرآنی را طی سی و پنج سال متوالی در شب عید سعید فطر برگزار کرده است.

کد مطلب 6074287

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