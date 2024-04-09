محفل انس با قرآن در قائمشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صفا رنجبر ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار کرد: مسجد حجتیه صبوری قائم‌شهر ساعت ۸ شب سه‌شنبه ۲۱ فروردین میزبان دوستداران قرآن در این محفل است.

وی با اعلام اینکه این برنامه با حضور ستارگان قرآنی ویژه‌برنامه تلویزیونی محفل برگزار می‌شود، افزود: محفل قرآنی قائم‌شهر با حضور و تلاوت استاد محمد بهرامی قاری ممتاز و روشندل کشور از لرستان و استاد امیر عزیزی‌زاده حافظ ممتاز کشور از بابل برگزار می‌شود.

رنجبر با اشاره به اینکه این برنامه به همت پایگاه مقاومت، هیأت امنا و بنیاد قرآن و معارف اسلامی مسجد حجتیه صبوری برگزار می‌شود، یادآور شد: همچنین ابوالفضل فلاح قاری نوجوان قائم‌شهری در این برنامه اجرا خواهد داشت.

گفتنی است: مسجد حجتیه صبوری قائم‌شهر یکی از پایگاه‌های مهم محافل قرآنی و مذهبی در قائم‌شهر بوده و این محفل قرآنی را طی سی و پنج سال متوالی در شب عید سعید فطر برگزار کرده است.