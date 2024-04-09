استقبال از برگزاری محافل قرآنی در گناوه افزایش یافت

عاطفه باوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تلاش‌های گسترده‌ای از سوی خانه قرآن و عترت ریحانةالنبی (س) شهرستان گناوه برای ترویج و توسعه فعالیت‌های قرآنی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در ماه مبارک رمضان محافل و مجالس قرآنی را در نقاط مختلف شهرستان‌های دیلم و گناوه برگزار کردیم و شاهد افزایش استقبال مردم از برگزاری چنین محافلی هستیم.

مدیر خانه قرآن و عترت ریحانةالنبی (س) شهرستان گناوه از تربیت حافظان قرآن به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه یاد کرد و ادامه داد: در زمینه جذب و تربیت حافظان قرآنی تلاش گسترده‌ای در نقاط مختلف صورت گرفته است.

وی بیان کرد: علاوه بر فعالیت‌های حضوری در نقاط مختلف شهرستان‌های گناوه و دیلم، به صورت مجازی نیز فعالیت‌هایی در نقاط مختلف کشور داریم.

باوی خاطرنشان کرد: در همین راستا افرادی از نقاط مختلف کشور به صورت مجازی در برنامه‌های آموزشی ما حضور دارند و از خدمات و فعالیت‌های قرآنی بهره‌مند می‌شوند.

وی بیان کرد: با حضور در مدارس و ترویج فرهنگ قرآنی نسبت به جذب دانش‌آموزان نوجوان اقدام می‌کنیم و سپس فعالیت‌های حفظ قرآن را انجام می‌دهیم.

مدیر خانه قرآن و عترت ریحانةالنبی (س) شهرستان گناوه تاکید کرد: خانواده‌ها عشق و علاقه فراوانی به قرآن کریم دارند و روز به روز شاهد استقبال بیشتر خانواده‌ها از محافل قرآنی هستیم.