به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری پیش از ظهر سه‌شنبه در آئین افتتاح مدرسه دو کلاسه در روستای پسخوری بخش رضویه شهرستان مشهد با اشاره به ساخت ۲۵۰۰ کلاس درس جدید در مشهد اظهار کرد: با اعتبارات اجرای این قانون و کمک‌های مردمی دیگر هیچ مشکل مالی برای مدرسه‌سازی در شهرستان مشهد نداریم.

فرماندار مشهد با اشاره به اینکه نهضت مدرسه‌سازی و طرح «هر سه شنبه؛ افتتاح یک مدرسه» در هیچ شرایطی در شهرستان مشهد تعطیل نشده است، گفت: این طرح با همت اداره کل نوسازی مدارس، مجمع خیرین مدرسه ساز، خیران و مردم عزیز در راستای رفع مشکل کمبود فضاهای آموزشی انجام می‌شود.

وی با اشاره به محرومیت بخش‌هایی از این شهرستان اظهار کرد: به رغم مجاورت با امام رضا (ع) در قطعه‌ای از بهشت بخش‌هایی از شهرستان مشهد در برخی شاخص‌ها و سرانه‌ها از متوسط کشوری و استانی پایین‌تر است.

داوری با تاکید بر اینکه به جای ناامیدی باید به داشته‌ها امیدوار بود اظهار کرد: مردم مقاوم، متعهد و متدین در شهرستان مشهد همچون سایر مناطق کشور سرمایه ارزشمند ما هستند.

فرماندار مشهد سرمایه انسانی را عامل برجستگی کشور در دنیا بیان و اظهار کرد: زیرساخت‌هایی مانند مدارس ساخته می‌شود و باید از این زیرساخت‌های برای پرورش سرمایه‌های انسانی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه به روند فعالیت‌های نهضت مدرسه‌سازی افتخار می‌کنیم گفت: خوشحالیم که در یک روستای ۸۵ خانواری با ۳۵ دانش آموز امروز یک مدرسه دو کلاسه افتتاح می‌کنیم که این نشان دهنده توجه و نگاه ما به روستاها و مناطق محروم است.

داوری از دانش‌آموزان امروز به عنوان نقش‌آفرینان آینده کشور یاد و تصریح کرد: اقتدار جمهوری اسلامی به نخبگانی است که از نقاط مختلف کشور با مقاومت تربیت شدند و با علم و تکنولوژی حرف برای گفتن دارند.

فرماندار مشهد با بیان اینکه دشمنان بنا دارند تا روز به روز با تحریم و فرافکنی ما را تضعیف کنند، اظهار کرد: امروز دنیا از تحقق وعده الهی ظهر حجت هراس دارد و تلاش می‌کند این تفکر نباشد.

وی از مدرسه به عنوان کارخانه تکثیر فرهنگ اعتقادی یاد کرد و گفت: مسجد و مدرسه دو رکن اساسی نهادینه کردن فرهنگ اعتقاد به حق و وعده الهی است که باید با همت مردم و تلاش دولت آن‌ها را رونق دهیم.

داوری با اشاره به شعار امسال به نقش مهم مردم در حل مشکلات و شکوفایی اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: حضور مردم در کارها برکت و رشد ایجاد می‌کند و یک قدم آنها در هر کاری موجی به راه می‌اندازد.