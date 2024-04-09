۴۱ راس دام مولد قاچاق در مازندران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمد پور اظهار کرد: با توجه به افزایش خروج غیر مجاز دام از استان مازندران به مقصد استان‌های همجوار و تبعات ناشی از خروج غیر مجاز دام زنده به ویژه افزایش قیمت و کمبود گوشت قرمز در سطح استان مازندران، اجرای طرح استانی مبارزه با قاچاق و خروج غیر مجاز دام زنده در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: با تشدید اقدامات کنترلی در محورهای مواصلاتی و محورهای خروجی استان و همچنین نظارت بر تردد خودروهای حامل دام در طول اجرای طرح، ۳ خودروی حامل دام مولد زنده فاقد مجوز حمل در شهرستان ساری توقیف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران با اشاره به کشف ۴۱ رأس دام زنده قاچاق از این خودروها، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش دام‌های قاچاق کشف شده در این عملیات بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است و متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ محمدپور ضمن قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس در مبارزه با قاچاق، از آنان خواست: در صورت مشاهده هرگونه جرایم اقتصادی و قاچاق کالا، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.