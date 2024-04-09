دانشگاه علوم پزشکی توجه بیشتری به مسائل فرهنگی وتربیتی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسینی ظهر سه شنبه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با اشاره به اینکه رئیس هر اداره‌ای رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر آن اداره هم است، گستره فعالیت‌ها و خدمات دانشگاه علوم پزشکی را بسیار زیاد عنوان کرد.

وی افزود: برخی‌ها گمان می‌کنند کار ستاد امر به معروف و نهی از منکر مچگیری از ادارات است اما در واقع وظیفه این ستاد رصد معروفات و منکرات می‌باشد و ضمن تقدیر از معروفات انجام شده نسبت به منکرات صورت گرفته هم تذکر می‌دهد.

حسینی در ادامه هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد تعامل با دانشگاه علوم پزشکی کردستان در کمک به پیشبرد منویات رهبری در حوزه بهداشت و درمان استان عنوان کرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی کردستان به لحاظ رنکینگ علمی در سطح کشور در جایگاه خوبی قرار دارد اما به لحاظ رعایت مسائل فرهنگی و تربیتی باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد.

وی افزود: البته نباید فقط نیمه خالی لیوان را دید و باید اذعان کرد که دانشگاه علوم پزشکی کردستان خدمات ارزنده‌ای در حوزه بهداشت و درمان انجام داده است که باید در جامعه منعکس شود و مردم در جریان آنها قرار گیرند. ‌