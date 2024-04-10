« فطر» عید جایزه و دل به دست آوردن است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله محمد باقر محمدی لائینی صبح چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید سعید فطر با تبریک عید فطر اظهار کرد: طبق فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام تمام و کمال شدن روزه نماز ماه رمضان زکات فطر است.

وی با تقدیر از مردم ولایت مدار استان مازندران اظهار کرد: ماه رمضان امسال با شکوهتر از سال‌های قبل برگزار شد و حرمت این ماه را که متقارن با سال نو و نوروز بود را حفظ کردند و این نشان می‌دهد که ارادت ما به دین و اهل بیت بالاتر از تمامی علایق است.

امام جمعه ساری از حضور مردم در راهپیمایی یکپارچه روز قدس تقدیر کرد و افزود: این راهپیمایی با شکوه تر از سال‌های قبل برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با عنوان اینکه نقشه‌های دشمنان برای برهم زدن امنیت کشور ادامه دارد با محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها و تروریست‌ها افزود: نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و سربازان گمنام در حفظ امنیت کشور تلاش کردند.

وی همچنین از اصحاب رسانه و فعالان این عرصه گفت: برنامه‌ها به مناسبت‌های ماه مبارک رمضان در شهرهای مختلف استان به خوبی منعکس شده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران عید فطر را عید به دست آوردن دل بیان کرد و گفت: عیدی این فطر آن است که دلی را به دست آوریم زیرا دل شکستن هنر نیست.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران و تاکید بر اینکه عید سعید فطر عید دل به دست آوردن است، گفت: از نظر روایات عید فطر عید جایزه است اما متأسفانه اجانب و دشمنان در چنین روزهایی در حال شکستن دل‌ها هستند.

امام جمعه ساری با عنوان که آمریکای شیطان نمی‌خواهد ما دلخوش باشیم و می‌خواهد دل‌ها را بشکند و ما را از راه شهیدان عزت و افتخار دور و و پشیمان کند اما ملت ما نشان داد که از دشمنان نمی‌ترسد از عملیات تروریستی هراس ندارد و راه شهیدان را ادامه می‌دهد.