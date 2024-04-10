مسوولان محتاج تذکر مردم/ از انتقادها استقبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام فتاحدماوندی در خطبههای نماز عید فطر در دماوند اظهار کرد: مسئولان به تذکر مردم محتاج هستند و باید از انتقادها استقبال کنند.
وی با بیان اینکه هیچکس از اشتباه و خطا در امان نیست، مردم حق دارند که گلههای خود را آزادانه و همراه با انصاف بیان کنند افزود: به خاطر نعمت سلامتی و امنیت خداوند متعال را شکر میکنیم و برای موهبت بزرگ جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت قوانین و دستورات قرآن و اهل بیت علیهم السلام در این کشور خدا را سپاس میگوئیم.
امام جمعه دماوند عنوان کرد: برای نعمت بزرگ رهبری و راهبری ولیفقیه و مجتهد جامع الشرایط و نعمت وحدت و تبعیت مردم از امام خود خدا را شکر میکنیم؛ برای مردم شهیدپرور و مقاوم و مظلوم غزه دعا میکنیم خداوند نصرت و پیروزی را شامل حال برادران و خواهران ما در فلسطین و غزه بفرما.
فتاح دماوندی گفت: ۳۳ هزار شهید و ۷۶ هزار مجروح و صدها هزار آواره و بیخانمان، نتیجه ظلم صهیونیستها در ۶ ماه گذشته در غزه است؛ دولتها و ملتهای مسلمان باید رژیم صهیونیستی را تحریم کنند و این موجودات گرگ صفت فقط زبان زور میفهمند.
وی افزود: لعنت خدا به مسئولان آمریکا و اروپا و برخی کشورهای اسلامی که این همه ستم به مردم غزه را میبینند، اما ساکت هستند و دست روی دست گذاشتهان. مسلمانان وظیفه دارند پاره تن خود در فلسطین و غزه را حمایت کنند و تنها نگذارند.
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