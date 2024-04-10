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۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۰۶

آسوده خبر داد؛

واریز ۹۰۰ میلیون تومان فطریه از طریق کارت خوان نانوایی‌ها

واریز ۹۰۰ میلیون تومان فطریه از طریق کارت خوان نانوایی‌ها

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از واریز ۹۰۰ میلیون تومان فطریه از طریق کارت خوان نانوایی‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله آسوده معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: کمیته امداد علاوه بر شیوه‌های دیگر برای اولین بار طرح هوشمندسازی فطریه از طریق بحث آرد و نان را در نظر گرفته است و تا به حال ۳ هزار و ۹۵۰ نانوایی در این طرح شرکت داشتند و حدود ۹۰۰ میلیون تومان فطریه از طریق کارت خوان نانوایی واریز شده است.

وی افزود: در گزارشی که تا قبل از ظهر از استان‌ها ارائه شده، نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان مجموعه کمک‌های جمع‌آوری شده توسط شورای زکات بود و برای کمیته امداد نیز ۲۴ میلیارد تومان بود و تا به حال ۱۵ میلیارد تومان برای ۲۰ هزار خانواده واریز شده و این روش نیز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6075101

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