به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله آسوده معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: کمیته امداد علاوه بر شیوه‌های دیگر برای اولین بار طرح هوشمندسازی فطریه از طریق بحث آرد و نان را در نظر گرفته است و تا به حال ۳ هزار و ۹۵۰ نانوایی در این طرح شرکت داشتند و حدود ۹۰۰ میلیون تومان فطریه از طریق کارت خوان نانوایی واریز شده است.

وی افزود: در گزارشی که تا قبل از ظهر از استان‌ها ارائه شده، نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان مجموعه کمک‌های جمع‌آوری شده توسط شورای زکات بود و برای کمیته امداد نیز ۲۴ میلیارد تومان بود و تا به حال ۱۵ میلیارد تومان برای ۲۰ هزار خانواده واریز شده و این روش نیز ادامه خواهد داشت.