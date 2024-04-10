پیش بینی اوج ترافیک/ رانندگان از سبقت غیر مجاز خودداری کنند

سرهنگ محمود شهرکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده بود که دو ترافیک سنگین به دلیل تعطیلات پیش رو در استان خواهیم داشت اولین ترافیک نورزی را پشت سر گذاشتیم.

وی با بیان اینکه در تعطیلات عید سعید فطر پیش بینی می‌شود اوج ترافیک در محور شمالی استان را داشته باشیم، افزود: با توجه به اینکه عرض محورهای شمالی استان کم است می‌طلبد رانندگان از سبقت غیر مجاز خود داری کنند.

رئیس پلیس راه استان گلستان گفت: در ایام تعطیلات عید سعید فطر سال گذشته حوالی سد وشمگیر به دلیل سبقت غیر مجاز دو دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند و پنج نفر فوت شدند که این حادثه دل خراش را برای ما به جا گذاشتند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه هواشناسی هشدار نارنجی اعلام کردند ممکن است بیشترین حجم بارندگی در جنگل گلستان و محور مواصلاتی گالیکش، کلاله، مینودشت و جاده‌های شمال مراوه تپه را داشته باشیم که این موضوع می‌طلبد رانندگان ترددهای شبانه را به حداقل برسانند و یا اگر ضرورتی ندارد از رفت آمد خودداری کنند.

شهرکی اظهار کرد: در صورت بارش‌های شدید و مسدود شدن جاده‌ها رانندگان با پلیس همکاری کنند و مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند.