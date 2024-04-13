۱۴ واحد مسکونی بر اثر سیلاب خسارت دید/بررسی ها ادامه دارد

محمدعلی آخوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه بارانهای ۲۴ ساعت گذشته و جاری شدن سیلاب موجب خسارت به برخی واحدهای مسکونی روستایی، راههای روستایی و عشایری شده است که به زودی آمار دقیق از میزان خسارت اعلام خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: یکی از مهمترین و دردناکترین اتفاقات بر اثر سیل و بارانهای روز گذشته غرق شدن یک پژو حامل ۵ سرنشین از یک خانواده در منطقه عشایری درح شهرستان سربیشه بوده است که متأسفانه همه این پنج نفر عضو خانواده فوت کردند.
آخوندی گفت: اگر به اطلاعیهها و هشدارهایی که درباره با سیل و باران توجه میشد شاهد این اتفاق تلخ و دردناک نبودیم.
وی با بیان اینکه طبق آخرین آمار تاکنون ۱۴ واحد مسکونی دچار آبگرفتگی شدید و تخریب شدهاند، افزود: بیشترین خسارت ناشی از سیل از نظر وسعت در شهرستان درمیان و بعد زیرکوه بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه از همه هم استانیهای عزیز تقاضا میکنیم که به هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران استانداری توجه ویژه داشته باشند، یادآور شد: بررسیها برای ارزیابی دقیق از خسارتهای ناشی از سیلاب هنوز ادامه دارد.
