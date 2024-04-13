اقدام عام المنفعه ۳۰ میلیاردی خیر زرندی برای شادی روح همسرش

به گزارش خبرنگار مهر، در طی هفته گذشته شهرداری زرند با مشارکت حسین منصوری خیر نیک اندیش، عملیات زیرسازی دو محور حادثه خیز شهری زرند را انجام داد.

حاج حسین منصوری، که مدتی است داغدار همسرش مرحومش حاجیه فاطمه منصوری است، برای آمرزش روح وی قصد انجام کاری عام المنفعه را داشت که با پیشنهاد شهردار زرند، زیرسازی باند دوم محور زرند_ رفسنجان به طول ۱/۲ کیلومتر از جاده کمربندی و همچنین زیرسازی ۵۵۰۰ متر مکعب محور حاشیه بهشت زهرا زرند را جمعاً به ارزش ۳۰ میلیارد ریال اجرا کرد.

جاده کمربندی زرند- رفسنجان به عنوان حادثه خیزترین معبر شهرستان زرند شناخته شده و متأسفانه در طی ۳ سال گذشته به دلیل حوادث رانندگی مختلف چندین نفر در این جاده جان خود را از دست داده‌اند.

علی ضیاالدینی، شهردار زرند در حاشیه بازدید از این محور در گفت وگو با خبرنگاران با قدردانی از اقدام خیرخواهانه گفت: این مشارکت مردمی جلوه‌ای از محقق شدن شعار سال بوده که از سوی این خیر زرندی به طول ١٢٠٠ متر، عرض ۴٠ متر و ارتفاع یک مترمربع انجام شده است.

وی افزود: این خیر همچنین زیر سازی یک خیابان در جوار بهشت زهرا زرند به طول ۵۰۰ متر و عرض ۱۰ متر را با استفاده از ماشین آلات راهسازی شخصی خودش انجام داده است.

وی تصریح کرد: اقدام بسیار به جای حاج حسین منصوری می‌تواند در کاهش حوادث رانندگی و جلوگیری از داغدار شدن خانواده‌ها بسیار مؤثر باشد.

حاج حسین منصوری، خیر نیک اندیش زرندی هم در حاشیه این بازدید گفت: از آنجایی که همسرم به تازگی به رحمت خدا رفته و می‌خواستم باقیات الصالحاتی برای خانم مرحومه به یادگار بگذارم تصمیم گرفتم زیر سازی بخشی از باند دوم محور کمربندی زرند_ رفسنجان و همچنین یک خیابان در حاشیه بهشت زهرا زرند را اجرا کنم.

وی افزود: لذا موضوع را با شهردار زرند در میان گذاشتم و در نهایت هر دو طرح را برای شادی روح همسر تازه گذشته‌ام اجرا کردم.

وی ادامه داد: همسرم خیلی دلش می‌خواست به مردم کمک کند و همیشه تو کارهای خیر پیشقدم بود و خداوند را شاکرم که به من توفیق داد این اقدام‌ها را انجام دهم.