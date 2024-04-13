به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدجواد هراتی گفت: موضوع متفاوت بودن رشته‌های علمی همواره مورد توجه اساتید و اهل فن بوده و یکسان در نظر گرفتن شاخصه‌های علمی در علوم انسانی و فنی مهندسی یکی از گلایه‌های همیشگی اساتید است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهتمام ویژه وزیر علوم به این موضوع تلاش می‌شود تا این نقیصه برطرف شود و با قرار گرفتن موضوع علوم انسانی و هنر در فصل جداگانه‌ای، مبحث ارتقای اساتید متناسب با ماهیت این رشته‌ها در نظر گرفته شود.

دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با تلاش‌های فراوانی که از سوی وزارتین علوم و بهداشت صورت گرفت نه تنها فصل علوم انسانی و هنر از سایر علوم در آیین‌نامه ارتقا جدا شده است بلکه برای دیگر رشته‌های علمی نیز جداول متفاوتی متناسب با کارکرد رشته‌ها برای اولین بار در تاریخ وزارت علوم صورت گرفته که به عنوان یک حرمت تحولی در موضوع ارتقا مورد توجه است.

قائم مقام وزیر در علوم انسانی با اشاره به موضوع فعالیت هیات‌های ممیزه در دانشگاه‌های کشور گفت: با توجه به تجربه سه دهه از اجرای‌ آیین‌نامه‌های ارتقای مختلف، آسیب‌شناسی خوبی شیوه اجرای برنامه ارتقا اساتید صورت گرفته است و به نظر می‌رسد تدوین نامه خوب به تنهایی برطرف‌کننده مشکلات ارتقا اساتید نیست بلکه رویکرد هیات‌های ممیزه نیز بسیار مهم است و علی‌رغم دقت نظر در اغلب هیئت‌های ممیزه برخی وقت‌ها به دلیل متفاوت بودن ماهیت رشته‌ها مشکلاتی اتفاق می‌افتد و برای رفع این مشکل تا حد امکان هیات‌های ممیزه نیز به‌صورت جداگانه برگزار شوند چرا که اظهار نظر مجموعه مهندسی برای یک مجموعه هنری و یا اظهار نظر مجموعه علوم انسانی برای علوم پایه و بالعکس ممکن است از دقت نظر و اظهار نظر تخصصی کم کند و در آینده تلاش می‌شود در دانشگاه‌هایی که امکان آن فراهم است، هیات‌های ممیزه تخصصی تشکیل شود تا در ارتقا اساتید دقت بیشتری صورت پذیرد.