اصلاح آیین نامه ارتقای اساتید با محور حل مشکلات کشور

عبدالرضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اصلاحات آیین نامه ارتقاء اساتید گفت: آیین نامه ارتقاء اساتید همان چه که پیش از این مصوب شده بود، به قوت خود باقی است.

وی ادامه داد: اما در ماده ۵ این آیین نامه ظرفیتی پیش بینی شده که بر اساس آن به موسسات آموزشی اختیار می دهد در قالب ماموریت هایی که دارند، بتوانند فعالیت هایی را که منجر به حل معضلات کشور می شود به فعالیت های پژوهشی خود اضافه و از این طریق امتیازی نیز برای ارتقای اساتید ایجاد کنند.

قائم مقام وزیر علوم خاطرنشان کرد: برخی از موسسات آموزشی از این ظرفیت استفاده کرده‌ و کارگروه هایی در حوزه‌های علوم پایه، کشاورزی، هنر، مهندسی و علوم انسانی تشکیل داده اند. در این کارگروهها مواردی که به نظر می آید با استفاده از آنها می توان معضلات کشور را برطرف کرد، مشخص و به آیین نامه ارتقا اضافه می شود.

وی ادامه داد: مواردی که اضافه شده به هیات ممیزه دانشگاه‌ها و موسسات ارائه می شود، اگر تصویب شد به هیات ممیزه مرکزی بازگشته و مبنای عمل ارتقا قرار می گیرد.

باقری در خصوص اینکه آیا تا پایان مهر ماه، اصلاحات مذکور در آیین نامه اعمال شده و به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد، گفت: ممکن است بررسی ها بیشتر از مهر ماه طول بکشد برای همین در حال حاضر آیین نامه قبلی ارتقاء که مصوب شده بود، مبنای عمل در دانشگاه ها است.