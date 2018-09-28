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۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷

قائم مقام وزیر علوم خبر داد:

اصلاح آیین نامه ارتقای اساتید با محور حل مشکلات کشور

اصلاح آیین نامه ارتقای اساتید با محور حل مشکلات کشور

قائم مقام وزیر علوم جزئیات اصلاحات آیین نامه ارتقاء اساتید را تشریح کرد و گفت: بررسی اصلاحات آیین نامه مذکور تا پایان مهر ماه ادامه دارد.

عبدالرضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اصلاحات آیین نامه ارتقاء اساتید گفت: آیین نامه ارتقاء اساتید همان چه که پیش از این مصوب شده بود، به قوت خود باقی است.

وی ادامه داد: اما در ماده ۵ این آیین نامه ظرفیتی پیش بینی شده که بر اساس آن به موسسات آموزشی اختیار می دهد در قالب ماموریت هایی که دارند، بتوانند فعالیت هایی را که منجر به حل معضلات کشور می شود به فعالیت های پژوهشی خود اضافه و از این طریق امتیازی نیز برای ارتقای اساتید ایجاد کنند.

 قائم مقام وزیر علوم خاطرنشان کرد: برخی از موسسات آموزشی از این ظرفیت استفاده کرده‌ و کارگروه هایی در حوزه‌های علوم پایه، کشاورزی، هنر، مهندسی و علوم انسانی تشکیل داده اند. در این کارگروهها مواردی که به نظر می آید با استفاده از آنها می توان معضلات کشور را برطرف کرد، مشخص و به آیین نامه ارتقا اضافه می شود.

وی ادامه داد: مواردی که اضافه شده به هیات ممیزه دانشگاه‌ها و موسسات ارائه می شود، اگر تصویب شد به هیات ممیزه مرکزی بازگشته و مبنای عمل ارتقا قرار می گیرد.

باقری در خصوص اینکه آیا تا پایان مهر ماه، اصلاحات مذکور در آیین نامه اعمال شده و به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد، گفت: ممکن است بررسی ها بیشتر از مهر ماه طول بکشد برای همین در حال حاضر آیین نامه قبلی ارتقاء که مصوب شده بود، مبنای عمل در دانشگاه ها است. 

کد مطلب 4413472
زهرا سیفی

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    نظرات

    • اکبر IR ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
      1 0
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      این هم راهی است برای ارتقا و استاد شدن برخی مسئولین که بتوانند با صنعت و بدون حضور در محیط کار و آزمایشگاه استاد شوند. علی برکت الله
    • فریاد فریاد IR ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
      0 0
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      سلام. متاسفانه هر ساله آیین نامه ها عوض می شود. عده ای قبلا دانشیار و استاد شده اند از پل گذشته اند. چرا ما باید همیشه چوب تغییر آیین نامه ها را بخوریم ؟

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