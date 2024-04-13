محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از امروز احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای در مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات خوزستان وجود دارد و در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان در برخی از ساعات وزش باد متوسط پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: از روز دوشنبه با توجه به عبور موج ضعیف بارشی از خوزستان احتمال بارش‌های پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد متوسط گاهی تندبادهای لحظه‌ای در برخی از نقاط استان (به ویژه مناطق شرقی و جنوبی) وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: شمال خلیج فارس از امروز نیمه مواج و از اواسط روز دوشنبه مواج خواهد بود.

وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته اهواز با ۳۲ و ایذه با ۷.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۲ و حداقل به ۱۷.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.