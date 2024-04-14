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کد مطلب 6077251
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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۳:۵۹

تقابل ناموفق موشک ضد بالستیک اسراییل در مقابل بالستیک‌های ایرانی

تقابل ناموفق موشک ضد بالستیک اسراییل در مقابل بالستیک‌های ایرانی

تصاویری از تقابل ناموفق موشک ضد بالستیک رژیم صهیونیستی در مقابل بالستیک‌های ایرانی را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۰۴:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      39 7
      پاسخ
      ان الله معنا
    • IR ۰۴:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      47 4
      پاسخ
      یا مهدی عجل الله
    • IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      73 16
      پاسخ
      این سری قلق گیری بود که نقاط ضعف و قوت گنبد پشمکین سنجیده شود. قیمت موشک های پرتاب شده از گنبد پشمکین، از کل پهبادها و مو شک های ایران بیشتر است. مساله ایجاد هزینه به ابر پشمک است. در طول تاریخ آمریکا و رژیم صهیونیستی چنین خفتی نکشیده بودند
      • هامک US ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
        19 33
        چی میگی جیره خور مزدور کدوم پوشک اصابت کرد
      • ناشناس IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
        6 3
        قیمتش و بیخیال دستاوردش چی بوده؟
      • Rahman IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
        0 0
        دوست عزیز اسرائیل هم ،دانشمندان وسرداران وکنسولگری ما را برای قلق گیری هدف قرار می دهد،امان ازمردم عوام
    • علی RO ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      39 11
      پاسخ
      الله واکبرجانم فدای رهبر
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      15 115
      پاسخ
      نیمی از از موشکهای سپاه در شیراز فرود امدند مردم بیچاره زیر موشکای ایران
      • IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
        79 10
        حرف مفت نزن وطن فروش کجای شیراز خورده بگو ماهم بدونیم
      • .... IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
        68 5
        مدرک و شاهد داری رو کن وطن فروش
      • امیر AE ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
        82 2
        از مزه پرونی چی عایدت میشه وطن فروش بدبخت
      • احمد IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
        29 3
        ساقی بازم می بده. نگو بسه هی بده .پیمونه هامو نشمار. جام پیاپی بده😁😁😁😁😁😁😁ساقیت کی بوده جووووووون
      • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
        36 2
        اسکل اونا قسمت سوختش هست که ازش جدا میشه
      • IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
        22 5
        لعنت به وطن فروش شرف داشته باشید پاینده باد ایران عزیزم زنده باد سپاه و ارتش کشورم
      • علی IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
        1 0
        این وطن فروش نیستن اینا سربازای اسرائیلی هستند که زبان فارسی یادگرفتن اینا جاهلین فی عرض هستند درود به رزمندگان غیور سپاه پاسداران پرچمتون همیشه بالاست ایول گل کاشتین
      • کیام IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
        0 0
        خاک تو سر وطن فروشت جاسوس بدیخت
      • علی IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
        2 2
        این همه موشک زده .یه دونه مشکل فنی داشته.خودشون تو هوا زدن که به جایی نخوره.در ضمن بقیه قسمت سوخت بوده که از موشک جدا شده
      • Reza palang IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
        0 0
        وطن فروشی به اسمت میاد
    • مجید IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      30 7
      پاسخ
      ماشلاخدایاشب گذشته دل امت پیامبروتمام مستعضعفین عالم مردم و خانواده شهدای غزه شادکردی قلب ولی فقیه ودلاورمردان ایران ومحورمقاومت امام زمان مهدی موعودراشادومعجزه پیروزی حق براسراییل خبیث نشان دادی
    • محمد FR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      37 6
      پاسخ
      مرگ بر صهیونیست
    • حسن IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      19 4
      پاسخ
      ساده ها اونها کاتیوشا حزب الله رد گم کنی هستن موشکها به اونجایی که قرار بود خوردن
    • خسروی IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      18 2
      پاسخ
      الحمدلله
      • لهراسب شاه کیانی بویراحمدی IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
        2 8
        چه فایده مث ال اسد باز هیچ عاید مون نشد مهم تلافیه خون بچه های ما بازهم مفت مفت تلافی نشد
    • حاتم محمدی IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      12 3
      پاسخ
      درود،من یک ایرانی ام،معترض،منتقد به وضع موجود و گاها بدون مدیریت در سطح کلان. اما و اما و اما یک وجب از خاک وطنم رو به هیچ جای دنیا نمی‌فروشم. هرچند کم بود و ضعیف سیلی نبود که طرف رو بخوابونه ولی تا مدتها سر درد خواهد داشت بازم جای ابراز امیدواری ایست که دفعه بد بجای سیلی مشت میخورد.
      • سیر IR ۰۵:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
        4 3
        واقعا دستتون درد نکنه خدا قوت برادران شجاع سپاهیم بخدا منتظر انتقام بودم که محقق شد کم وزیادش رو فرماندهان ميدونند خدا پشت و پناهشان که دل یه ملت رو شاد کردن خاک بر سر اونایی که خود تحقیرن برید بمیرین همتون باهم لااقل یکم ایرانی باش آزاده باش با هرچی مخالفی پای کشورت که باید وایستی لعنتی
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      1 0
      پاسخ
      اسرائیل که هیچ اون آمریکا هم نمیتونه جلو موشک‌های بالستیک ایران رو بگیره کشورما ابر قدرته نه آمریکای و اسرائیل ترسو شما واسه ما هیچی نیستید .....دروووووود به کشورم ایران بزرگ
    • علی IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      5 0
      پاسخ
      اینا چرا وسط هوا محو میشن ؟
      • محسن IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
        2 1
        در یک جمله.وطن حکم ناموس داره پس به حکم ناموس پرستی ،زنده باد ایران زنده باد نیروهای مسلح
      • محسن IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
        3 2
        داداشه گلم یک خورده مطالعه کنید بعد نظر بدید خواهشا.برای اینکه موشک‌های اصلی به هدف برسن نیاز بود چند تا پهپاد سر گرم گنبد پوشالی بشه
    • امین IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خیلی جالبه آلبانی نشیان ها دست بکار شدن یکی نیست به اینا بگه آخه پیری بزودی عاقبت شماهم با همین موشک هاست😂😂😂 یعنی اینا اینقدر احمق هستن هنوز نمیدونن داریم ۲۰۲۳ زندگی میکنیم یارو کامنت گذاشته تو شیراز فرود اومده فقط من میخوام بدونم موشک ها از ارومیه ایلام پرتاب شده چجوری تو شیراز فرود اومده😂😂😂
    • محمدحسین‌محمدی‌زاده‌ IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خیلی زیبا‌ ایران شوخی‌ندارد‌.زندبه اش‌دلاوران‌ایران
    • تورج IR ۰۴:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      1 3
      پاسخ
      ما از مجرمین انتقام میگیریم
    • ناشناس IR ۰۵:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      1 3
      پاسخ
      بعدازسالهااین اولین خوشحالی من بود.واقعان دست سپاه دردنکنه.اینکه چیزی نبودایران اگه بخوادمی تونه کمترازیک هفته صهیونیست نابودکنه
    • مسعود عباسی IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      1 3
      پاسخ
      سلام ب خدا ما ازشوق گریه کردیم این لاشخورها از گوشت مردم مسلمان تغذیه میکنن
    • امین IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      4 1
      پاسخ
      چرا دروغ میگید اگ موشکا برخورد داشتن ک الان اسراعیل هم جواب میداد
      • یحیی IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
        0 1
        اینقدر کوته بین.
    • ناشناس IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      2 0
      پاسخ
      ما میگیم زدیم شمام بگین زده خوبیت نداره
    • حسین ز IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 1
      پاسخ
      موشک های مافوق صوت خیلی عالیست...
    • ربیعی IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 1
      پاسخ
      پنچ کشور جهان حضور فعال درصحنه مبارزه وخنثی کردن موشکهای ایران را داشتند ، فرانسه، انگلیس ، آمریکا ، اردن ورژیم اشغالگر ، هرچه داشتند به صحنه تقابل آوردند باور کردند که درمقابل یک قدرت جهانی قرار گرفته وچگونه تحقیر شدند .
    • AE ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 1
      پاسخ
      اینم انتقام
    • حامد BR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      1 1
      پاسخ
      ادعای موفقیت پایین حمله ایران به رژیم صهیونیستی سیاست رسانه ای اسرائیل و دروغ است. آنها برای فرار از پاسخ مجبورند حمله را کم اثر و بی اهمیت جلوه دهند. مطمئن باشید میزان موفقیت خیلی بالاتر است و در آینده به آن اعتراف می کنند.
    • ایران ... IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 1
      پاسخ
      حیف اون همه هزینه که صرف موشک های بی هدف شد😂😂😂😂

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