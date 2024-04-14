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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۰۴

رییس رگولاتوری خبر داد؛

سرعت اینترنت در کشور با فیبرنوری صدبرابر می‌شود

سرعت اینترنت در کشور با فیبرنوری صدبرابر می‌شود

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ان‌شاءالله با دریافت سرویس فیبرنوری، سرعت اینترنت صد برابر یعنی تا هزار مگابیت بر ثانیه می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سفر به استان مازندران در مراسم افتتاح پروژه فیبرنوری منازل کسب و کارها در شهرستان گلوگاه گفت: شاهد این هستیم که تمامی خانوارها در مازندران تحت پوشش کامل فیبر نوری قرار گرفته و این گام اول پروژه بزرگ ملی است ان‌شاءالله در گام دوم با کمک کاربر و اپراتور مجری این پروژه، شاهد این باشیم که تحریک تقاضا به خوبی انجام شود.

وی افزود: امیدوارم مردم بتوانند درخواست‌هایشان را ارائه دهند و تا ظرف حداکثر یک ماه اپراتور مجری متعهد است که اتصال را برای مردم برقرار کند و مردم شاهد دریافت اینترنت با سرعت بسیار بالا باشند.

لاجوردی در پایان گفت: در حال حاضر متوسط سرعت حدود ۱۰ تا ۱۲ مگابیت بر ثانیه است که ان‌شاءالله با دریافت این سرویس، سرعت صد برابر یعنی تا هزار مگابیت بر ثانیه می‌رسد.

کد مطلب 6077506
هنگامه فروغی

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    نظرات

    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      0 0
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      اگر گشاد کردن دهانه قیف بدون تغییر در لوله قیف حجم مایع عبوری را صدبرابر کرد انوقت پروژه فیبر نوری هم سرعت اینترنت را صدبرابر خواهد کرد دریغ از اندکی تفکر!
    • خدارحم IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      1 0
      پاسخ
      اصفهان که هنوز خبری نیست
    • عارف US ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سرعت اینترنت رایگان خیلی خیلی کم شده
    • اونق IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 0
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      شتردرخواب بیندپنبه دانه
    • رضا IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      1 0
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      بیشتر از سرعت ۲۰ مگ نصیب قاطبه مردم نمیشود چون هرچه سرعت بیشتر می‌شود قیمت تعرفه گران‌تر خواهدشد سرعت ۱۰۰۰ توهمی بیش نیست
    • پرهام IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      خوبه
    • پرهام IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      خوبه

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