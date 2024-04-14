خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: عملیات وعده صادق نیروهای مسلح ایران که اهداف مهم و حیاتی رژیم صهیونیستی را در اراضی اشغالی هدف قرار داد به صورت گسترده در فضای مجازی به ویژه شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) بازتاب داشته است. کاربران عرب زبان با انتشار تصاویر و مخصوصاً ویدئوهای این عملیات موفقیت آمیز تاکید کردند که پاسخ نظامی ایران به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی نشان داد که تل آویو نه تنها نمیتواند از کشورهای خوش خیال عربی در برابر پروژه ساختگی ایران هراسی محافظت کند بلکه توان محافظت از خود را نیز ندارد.
محمد المرتضی کاربر عرب زبان با انتشار یک پست در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هدف اصلی از حملههای متنوع ایران زمینه سازی برای نابودی ۲ پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی که دربرگیرنده گرانترین سلاحها از جمله جنگندههای آمریکایی اف ۳۵ هستند بود. این جنگندهها هدف قرار گرفتند. موشکهای ایران بدون خطا و با دقت بی نظیری به اهداف مورد نظر اصابت کردند.
کاربر دیگری با نام عبدالله نوشت: برخی از عربها منتظر بودند رژیم صهیونیستی از آنها در برابر ایران دفاع کند اما پاسخ ایران به اسراییل ممکن است بسیاری از مفاهیم را عوض کند. اسراییل اول از همه به محافظت از خود نیاز دارد. این حمله ایران بیشتر از اینکه جنبه مادی داشته باشد جنبه معنوی دارد.
کاربر یمنی به نام زهرا در این خصوص نوشت: هر کسی که از ارزش پاسخ ایران به اسراییل می کاهد دروغگو و یکی از منافقان عربی است. تمام.
لؤی بن کعب کاربر عرب زبان دیگر تصریح کرد: مهمترین واقعه در خصوص واکنش ایران به خوکهای اسرائیلی این است که برادران ما در غزه برای نخستین بار طی ۱۹۰ روز گذشته یک شب امن را پشت سر میگذرانند.
کاربر عرب زبان دیگری با نام احمد الاحمد در این خصوص نوشت: هیچ سلاحی در فلسطین علیه استعمار اسراییل بهتر از سلاح ترس و وحشت نیست. گسترش وحشت در جامعه اسراییل مهمترین نتیجه واکنش نظامی ایران است.
علی المخیبر نیز با هشتگ الوعد الصادق تصریح کرد: انگلیس و اتحادیه اروپا پاسخ ایران به صهیونیستها را محکوم میکنند و میگویند این پاسخ صلح جهانی را به خطر میاندازد! آیا کشتار نوزادان نارس و نابودی زیرساختهای غزه و حمله به کنسولگری ایران در دمشق صلح جهانی را به خطر نمیاندازد؟
کاربر دیگری با نام مهدی در خصوص خیانت اردن نوشت: یک کشور حملهای را از مسافت هزار و ۵۰۰ کیلومتری علیه دشمن صهیونیستی انجام میدهد و یک کشور عربی در حمایت از دشمن وارد عمل میشود. آیا فهمیدید چه کسی فلسطینیها را محاصره کرده است؟
ریان الاهجری با انتشار یک پست تصریح کرد: افسانه اسراییل و ارتش شکست ناپذیرش به پایان رسید.
کاربر دیگری با نام هدا تاکید کرد: امروز شاهد ۲ نعمت بزرگ آسمانی از سوی خداوند بودیم؛ بارش باران و موشکهای ایرانی بر سر صهیونیستها.
شهاب غزه نیز با انتشار ویدئوی پاسخ نظامی ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی نوشت: چقدر دیدن این تصاویر شیرین است. رسیدن موشکهای ایرانی برای درهم کوبیدن صهیونیستها.
وائل الدحدوح خبرنگار عرب زبان مستقر در غزه که اعضای خانواده خود را در حملههای رژیم صهیونیستی از دست داد با انتشار کلیپ واکنش نظامی ایران نوشت: شادی ساکنان کرانه باختری از اصابت موشکهای ایرانی به اراضی اشغالی فلسطین.
هشام العرابی نیز با هشتگ الوعد الصادق کلیپ پاسخ نظامی ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری کشورمان در دمشق را منتشر کرد.
کاربر دیگری به نام بدر الولایه با انتشار این کلیپ نوشت: دیگر نیازی به دیدن فیلمهای اکشن ندارید. موشکهای ایرانی رسیدند. شادی ملت فلسطین با دیدن موشکهای ایرانی.
نظر شما