لغو چند پرواز فرودگاه رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرودگاه سردار جنگل رشت طی اطلاعیه‌ای از لغو شدن چند پرواز از این فرودگاه خبر داد.

متن این پیام به شرح زیر است؛

به اطلاع کلیه مسافران محترم پروازهای شماره ۶۴۶ و ۶۴۷ مسیر بندرعباس _رشت_ بندرعباس و پروازهای شماره ۳۹۴۰ و ۳۹۴۱ مسیر شیراز _ رشت_ شیراز هواپیمایی آسمان روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ می‌رساند این پروازها به دلیل غیر عملیاتی بودن فرودگاه‌های شیراز و بندر عباس باطل گردید.



مردم عزیز استان می‌توانند جهت اطلاع از وضعیت پروازها با شماره تلفن ۱۹۹ اطلاعات پرواز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت تماس حاصل فرمایند.