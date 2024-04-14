شهرداری اصفهان دچار گفتار درمانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادرالاصلی پیش از ظهر یکشنبه در نطق میان دستور صد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان آوینی و صیاد شیرازی و بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی اظهار کرد: از مردم ایران و اصفهان به واسطه حضور معنادار در راهپیمایی روز جهانی قدس و تشییع سردار شهید محمدرضا زاهدی که بسیار باشکوه برگزار شد تشکر میکنم.
وی افزود: در این مدت مردم قدردان تدین و اخلاص سردار زاهدی بودند و حضور آنان در مراسم تشییع معنی دار بود.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند دوره بزن در رو تمام شده است. این یک نماد ویژه بعد از ماجرای حمله به عین الاسد بود. دیشب شبی متلاطم در سرزمینهای اشغال رقم خورد و فرمانده سپاه پاسداران نیز اعلام کرد رژیم صهیونیستی بداند هرجا منافع ایران تحت تهاجم قرار گرفت از مبدا ایران پاسخ خواهیم داد.
وی در ادامه نطق خود اظهار کرد: در حوزه مدیریت شهری مطالب بسیار است. انتظار زیادی داریم و یک سال طلایی از دوره خدمت مدیریت شهری و شورا باقی مانده است. ما به نیمه خالی لیوان نگاه نمیکنیم اما توقعات ما از مدیریت شهری در همه سطوح بسیار بیشتر بوده است.
نادرالاصلی گفت: زمانی که لازم بود از زحمات و دستاوردها دفاع کنم، این کار را کردهام اما باید بگوییم کارهای زمین مانده بسیار زیاد است. شاید مدیریت شهری منتظر است که ما این مسائل را در قالب سوال مطرح کنیم اما این را لازم نمیدانیم. انتظارات ما بسیار بیشتر است و باید به پروژههای شاخص و اعتراضات اعضای شورا، درآمدها و مولدسازی و مشارکتها و … نگاه کنیم تا بدانیم چند درصد آنچه مورد نظر ما بوده عملی شده است.
وی تصریح کرد: قول داده شد که خط دوی مترو در سال جاری تکمیل شود، کار بسیاری پیش رو است و فکر میکنم در این فضا بیشتر به گفتاردرمانی دچار شدهایم.
رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: پروژههای مناطق کم برخوردار امروز به پروژههای محله محور تبدیل شده است اما آنچه نیست که میخواستیم.
وی ادامه داد: امسال باید از مدیریت شهری بخواهیم که در زمینه مناطق کم برخوردار شاخصهایی را به نتیجه بهتر برسانند. البته در این راستا جلسات زیادی برگزار شده اما خروجی آنچه نبوده که انتظار داشتهایم.
نادرالاصلی با بیان اینکه دبیرخانه فرهنگی زاینده رود رو به تعطیلی است، گفت: وضعیت آب و هوا و آلودگی و ضایع شدن حق اصفهان را مشاهده میکنیم. ما در ماههای اخیر تلاش زیادی کردیم اما به خروجی لازم دست نیافتهایم.
وی افزود: پروژهای تحت عنوان گذر صنایع دستی در شورا دنبال شد، اما در این خصوص هیچ اتفاقی نیفتاده است، گرچه بودجه آن به اظهار مدیر منطقه ۳ تأمین شده اما در این حوزه مصرف نشده است.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: توقع داشتیم که همکاران ما در سازمان زیباسازی پیرامون این حوزه اتفاق خوبی را در سطح شهر رقم بزنند که چنین نشد.
وی خاطرنشان کرد: آب رودخانه باز شد اما اتفاق خاصی برای اصفهان رخ نداد. فکر میکنم به یک پویش در این خصوص نیاز داریم. ما برای کشاورزان کاری نکردهایم و به نظر من میشد که آب را بیش از این باز نگه داشت و مقدار آن را بیشتر کرد. آب جاری شده نه سفرههای زیرزمینی را سیراب کرده و نه کشاورزان از آن راضی شدند.
نظر شما