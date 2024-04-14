به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر موسوی با اشاره به عملیات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی، گفت: خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که ما را هم یکی از سربازانی قرار داد تا در این گوشمالی تنبیهی رژیم نامشروع صهیونیستی و در پاسخ به اشاره ولایت، سهمی داشته باشیم.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه رژیم نامشروع صهیونیستی با گذر از خطوط قرمز و مغایر قوانین بین‌المللی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق، حمله تجاوزکارانه‌ای انجام داد و تعدادی از مستشاران ما را به شهادت رساند، اظهار داشت: سازمان‌های بین‌المللی باید ذیل بند هفت منشور سازمان ملل متحد به مجازات رژیم صهیونیستی می‌پرداختند؛ اما به دلیل قصور و اهمال آنها از یک سو و مطالبه عمومی ملت بزرگ ایران از سوی دیگر، ما اقدام به این عملیات تنبیهی کردیم.

امیر سرلشکر موسوی با اشاره به اینکه عملیات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران به دست رزمندگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با محوریت نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هم‌افزایی همه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام شد، افزود: لازم می‌دانم به همرزمان عزیزم در نیروی هوافضای سپاه و همه رزمندگان نیروهای مسلح در ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تبریک و خدا قوت عرض کنم، به دلیل این موفقیت بزرگ و یک بار دیگر هشدار می‌دهیم که اگر رژیم نامشروع صهیونیستی بخواهد بر اقدامات تجاوزکارانه خود اصرار بکند، این بار با مجازاتی سنگین‌تر و سخت‌تر مواجه خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: به سردمداران آمریکا نیز هشدار می‌دهیم که اگر در حمایت از رژیم صهیونیستی بخواهند ورود یا مداخله کنند، تمام پایگاه‌ها و منافع آنها به خصوص پایگاه‌هایی که از آن به عنوان مبدا علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامی صورت بگیرد، اهداف عملیاتی ما محسوب می‌شوند.