برنامه های حوزه دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۳

مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی از سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامههای این حوزه در سازمان فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۳ گفت: در سال جاری استفاده از فناوریهای نو و نوین را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در دستور کار قرار دادیم و همچنین موضوع سامانه صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد نیز در این حوزه دنبال میشود.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در این حوزه در سال جدید دنبال میشود، تنظیم روابط ذینفعان بر بستر ابر دولت الکترونیک است که ابر دولتی، مصوبهای است که در برنامه هفتم به تصویب میرسد و تکلیف دستگاهها این است که بر روی ابری که در مراکز داده شکل میگیرد، دادههایشان را قرار دهند.
مباشری در پایان تصریح کرد: قطعاً در سال ۱۴۰۳ تمرکز زیادی در مهاجرت دستگاهها و قرار دادن دادههای خود در مراکز داده خواهیم داشت و بسترها و زیر ساختهای لازم فراهم میشود.
نظر شما