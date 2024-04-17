  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۰۱

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

برنامه های حوزه دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۳

برنامه های حوزه دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۳

مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی گفت:یکی از برنامه هایی که در سال ۱۴۰۳ دنبال می شود، تنظیم روابط ذی‌نفعان بر بستر ابر دولت الکترونیک است.

مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی از سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های این حوزه در سازمان فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۳ گفت: در سال جاری استفاده از فناوری‌های نو و نوین را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در دستور کار قرار دادیم و همچنین موضوع سامانه صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد نیز در این حوزه دنبال می‌شود.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در این حوزه در سال جدید دنبال می‌شود، تنظیم روابط ذی‌نفعان بر بستر ابر دولت الکترونیک است که ابر دولتی، مصوبه‌ای است که در برنامه هفتم به تصویب می‌رسد و تکلیف دستگاه‌ها این است که بر روی ابری که در مراکز داده شکل می‌گیرد، داده‌هایشان را قرار دهند.

مباشری در پایان تصریح کرد: قطعاً در سال ۱۴۰۳ تمرکز زیادی در مهاجرت دستگاه‌ها و قرار دادن داده‌های خود در مراکز داده خواهیم داشت و بسترها و زیر ساخت‌های لازم فراهم می‌شود.

کد مطلب 6077949
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها