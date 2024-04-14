آخرین نرخ ارزها در مرکز مبادلات/ قیمت دلار ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز یک‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با ثبات نسبت به روز کاری قبل به‌نرخ ۴۳ هزار و ۵۶۷ تومان و حواله دلار نیز به‌نرخ ۴۰ هزار و ۶۴۸ تومان معامله می‌شود.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۳۹۷ تومان و نرخ حواله یورو به ۴۳ هزار و ۲۸۸ تومان رسیده است.

همچنین اسکناس درهم امارات نیز با ثبات نسبت به روز کاری گذشته، ۱۱ هزار و ۸۶۳ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۱ هزار و ۶۸ تومان است.