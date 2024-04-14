آغاز ثبت نام بیمه رایگان مادران غیرشاغل مناطق روستایی وعشایری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرجعفری، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مرحله نخست ثبت نام بیمه رایگان مادران غیر شاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن در مناطق روستایی و عشایری آغاز شده است گفت: در این مرحله مادرانی که فرزند سوم و بالاتر آنان بعد از اول فروردین ۱۳۹۶ متولد شده باشد می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق به نشانی www.roostaa.ir یا کارگزاران صندوق برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

وی، افزود: فرآیند تکمیل ثبت نام متقاضیان مشمول این قانون پس از اخذ استعلام از سازمان ثبت احوال و تأیید استعلام سایر صندوق‌ها مبنی بر عدم بیمه‌پردازی و مستمری‌بگیر بودن متقاضی، نهایی می‌شود.

وی ادامه داد: اولویت تکمیل ثبت نام با افرادی است که منطبق بر فراخوان شرایط لازم را احراز و زودتر ثبت نام اقدام کرده اند.