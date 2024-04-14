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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۴۸

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان کرمان خبرداد؛

آغاز ثبت نام بیمه رایگان مادران غیرشاغل مناطق روستایی وعشایری

آغاز ثبت نام بیمه رایگان مادران غیرشاغل مناطق روستایی وعشایری

کرمان_مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان کرمان از آغاز مرحله نخست ثبت نام بیمه رایگان مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن درمناطق روستایی و عشایری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرجعفری، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مرحله نخست ثبت نام بیمه رایگان مادران غیر شاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن در مناطق روستایی و عشایری آغاز شده است گفت: در این مرحله مادرانی که فرزند سوم و بالاتر آنان بعد از اول فروردین ۱۳۹۶ متولد شده باشد می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق به نشانی www.roostaa.ir یا کارگزاران صندوق برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

وی، افزود: فرآیند تکمیل ثبت نام متقاضیان مشمول این قانون پس از اخذ استعلام از سازمان ثبت احوال و تأیید استعلام سایر صندوق‌ها مبنی بر عدم بیمه‌پردازی و مستمری‌بگیر بودن متقاضی، نهایی می‌شود.

وی ادامه داد: اولویت تکمیل ثبت نام با افرادی است که منطبق بر فراخوان شرایط لازم را احراز و زودتر ثبت نام اقدام کرده اند.

کد مطلب 6078163

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    نظرات

    • فخرالسادات میردهقان AE ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      0 2
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      سلام
    • سلام من تازه خبر دار شدم آیا تمدید میشه تا من هم ث IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      0 0
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      خوب است من هم شرکت می کنم
    • ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      سلام منم تازه خبر دار شدم وکلا واجد شرایطش هستم وباید چیکار کنم
    • انیسه فریح زاده ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
      0 0
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      بیمه

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