پاسخ به تجاوزگری رژیم صهیونیستی نشانه اقتدار ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف با صدور پیامی به مناسبت پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تجاوزگری رژیم صهیونیستی این پاسخ را نشانه اقتدار ایران و ایستادگی بر خطوط قرمز ملت و نظام که همان حیثیت، اقتدار و امنیت ملی است دانست و ضمن دستمریزاد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: در این مقطع حساس که لزوم وحدت و اتحاد ملی را بیش از هر زمانی می‌طلبد و انسجام ملی حداکثری، می‌تواند مقوم و مقدمه‌ی پیروزی‌های بیشتر و بازدارندگی در مقابل دشمنان ملت و کشور باشد، شایسته و بایسته است که حاکمیت فرصت کنونی را بر اساس مصالح ملی در جهت رفع محدودیت‌ها و کدورت‌ها بین یاران انقلاب و پرهیز از اقدامات غیر ضرور در مواجهه با مردم گام‌های اساسی را برداشته و ترمیم شکاف ملت و حاکمیت را در اولویت قرار دهد.

متن این پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

پاسخ جمهوری اسلامی ایران به حمله‌ی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی ایران در دمشق توسط برادرانمان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد مشترک نیروهای مسلح، در قالب دفاع مشروع، بار دیگر اقتدار کشور عزیزمان ایران و ایستادگی بر خطوط قرمز ملت و نظام که همان حیثیت، اقتدار و امنیت ملی است را بر جهانیان آشکار ساخت.

رژیم صهیونیستی که با زیر پا نهادن اصول انسانی و قوانین و قواعد بین المللی، با کشتار بی رحمانه افراد بی گناه در غزه بالاخص کودکان و زنان و انسان‌های بی پناه و مظلوم، جنایت علیه بشریت را در دورانی که ادعای حقوق بشری برخی قدرت‌ها، گوش فلک را پر کرده است، بی مسئولیتی انسانی و حقوقی خود را بیش از هر زمانی آشکار کرده است، در اقداماتی تروریستی و بر خلاف موازین حقوقی و بین المللی، ساختمان کنسولی ما را مورد هجمه ی ناجوانمردانه قرار داده و سزاوار برخوردی شدید و مقتدرانه بود که بحمدالله با درایت و مسئولیت شناسی نیروهای مسلح و در یک عملیات استراتژیک و هوشمندانه با ملاحظه همه جوانب نظامی و امنیتی، پاسخی در خور دریافت کرد.

در این مقطع حساس که لزوم وحدت و اتحاد ملی را بیش از هر زمانی می‌طلبد و انسجام ملی حداکثری، می‌تواند مقوم و مقدمه‌ی پیروزی‌های بیشتر و بازدارندگی در مقابل دشمنان ملت و کشور باشد، شایسته و بایسته است که حاکمیت فرصت کنونی را بر اساس مصالح ملی در جهت رفع محدودیت‌ها و کدورت‌ها بین یاران انقلاب و پرهیز از اقدامات غیر ضرور در مواجهه با مردم گام‌های اساسی را برداشته و ترمیم شکاف ملت و حاکمیت را در اولویت قرار دهد.

مطمئناً ملت فهمیم ایران، سربلندی ایران عزیز در عرصه‌های بین الملل را خواستار است و در این بین پشتیبان نیروهای مسلح خود برای دفاع از میهن سرافرازمان به مانند گذشته خواهند بود، چرا که کسانی که دلسوز واقعی ایران هستند با تدبیر و دوراندیشی اجازه نخواهند داد کشور در ورطه جنگ قرار گیرد.

منطق جمهوری اسلامی ایران همواره در عرصه‌های بین الملل مبتنی بر صلح طلبی بوده است و البته هیچگاه اجازه نخواهد داد هیچ کشوری به سرزمین مان دست درازی کند.

یاد شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی و همه شهیدان سرافراز میهن مان را گرامی می‌دارم و به عزیزانمان در سپاه پاسداران و نیروهای مسلح نظام جمهوری اسلامی ایران درود و دستمریزاد می گویم.