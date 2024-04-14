عملیات «وعده صادق» پشتوانه امنیت و اقتدار ایران اسلامی شد

محمدرضا دشتی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آنچه در شب گذشته علیه رژیم صهیونیستی توسط نیروهای مسلح ما رخ داد هم خواست و مطالبه مردم و تأکید مقام معظم رهبری بود.

وی افزود: غیورمردان دلاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شب گذشته در پاسخ مشروع به تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی به سفارت کشورمان در سوریه، صدها پهپاد و موشک بر سر متجاوزین فرود آوردند تا وعده صادق جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تنبیه متجاوز محقق شود، عملیات «وعده صادق» پشتوانه امنیت و اقتدار ایران اسلامی است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد تحقق وعده صادق و انتقام غرور آفرین از رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل بخاطر حمله تروریستی به کنسولگری ایران در دمشق و ایجاد موجی از جشن و سرور در میان ملت‌های مسلمان و آزاده دنیا و مردم عزیز و انقلابی ایران اسلامی ایجاد نموده است.

وی با اشاره به اینکه پیروزی امروز را مرهون خون شهدا از جمله شهید سلیمانی و شهید طهرانی مقدم هستیم، بیان کرد: مردم ایران اسلامی و تمامی آزادی‌خواهان جهان کار نیمه‌تمام شهید سلیمانی و آرمان و آرزوی تمامی شهدای اسلام را که آزادی قدس شریف، نابودی اسرائیل و کوتاه شدن دست آمریکا از منطقه را به پایان خواهند رساند.