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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۴۲

مراسم تکریم خانواده شهید ملک‌مکان در هفته هنر انقلاب برگزار شد

مراسم تکریم خانواده شهید ملک‌مکان در هفته هنر انقلاب برگزار شد

شیراز - همزمان با برپایی هفته هنر انقلاب در شیراز، مسؤولان فرهنگی استان فارس شامل مدیران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری و دیگر نهادهای فرهنگی از خانواده شهید ملک مکان تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی در فارس با شعار محوری «فراشیراز» عصر امروز حمیدرضا قانعی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، وحید نمازی مدیر حوزه هنری و دبیر ستاد هفته هنر انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان از خانواده ارجمند و معظم شهید غلامعباس ملک مکان، تکریم کردند.

هفته هنر انقلاب اسلامی برای هشتمین سال پیاپی در شیراز با برپایی برنامه‌های مختلفی برای گرامیداشت این هفته در شیراز و شهرستان‌های استان فارس در حال اجرا است.

شهید غلامعباس ملک مکان یکی از ۲۰۵ شهید سرافراز شهرستان بوانات است که در سال ۱۳۲۸ به دنیا آمد و در سال ۶۱ در آبادان به شهادت رسید؛ این شهید والامقام دستیار ویژه شهید آوینی در ساخت مستند «خان گزیده‌ها» بوده است.

مراسم تکریم خانواده شهید ملک‌مکان در هفته هنر انقلاب برگزار شد

کد مطلب 6078281

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