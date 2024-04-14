به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی در فارس با شعار محوری «فراشیراز» عصر امروز حمیدرضا قانعی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، وحید نمازی مدیر حوزه هنری و دبیر ستاد هفته هنر انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان از خانواده ارجمند و معظم شهید غلامعباس ملک مکان، تکریم کردند.

هفته هنر انقلاب اسلامی برای هشتمین سال پیاپی در شیراز با برپایی برنامه‌های مختلفی برای گرامیداشت این هفته در شیراز و شهرستان‌های استان فارس در حال اجرا است.

شهید غلامعباس ملک مکان یکی از ۲۰۵ شهید سرافراز شهرستان بوانات است که در سال ۱۳۲۸ به دنیا آمد و در سال ۶۱ در آبادان به شهادت رسید؛ این شهید والامقام دستیار ویژه شهید آوینی در ساخت مستند «خان گزیده‌ها» بوده است.