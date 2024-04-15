تیم ملی فوتسال با یک روز تاخیر عازم تایلند شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتسال برای شرکت در جام ملتهای آسیا امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ساعت ۸:۴۵ صبح از فرودگاه امام خمینی (ره) راهی استانبول شد.
ملیپوشان پر افتخار فوتسال ایران پس از توقفی کوتاه کشور ترکیه را به مقصد تایلند ترک میکنند.
جام ملتهای آسیا به میزبانی شهر بانکوک از روز ۲۹ فروردینماه آغاز خواهد شد و تیم ملی فوتسال ایران به عنوان پرافتخارترین تیم قاره در دور مقدماتی با تیمهای کویت، افغانستان و بحرین همگروه است.
به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود تیم ملی فوتسال عصر روز یکشنبه عازم استانبول شود اما به دلیل لغو پروازها، این اعزام به امروز موکول شد.
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