بیانیه بنیاد ملی نخبگان در پی انجام عملیات پر افتخار «وعده صادق»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، بنیاد ملی نخبگان در بیانیه‌ای انجام عملیات پر افتخار #وعده_صادق را که نمونه تام و تمامی از رویارویی فاتحانه پیشانی جبهه اسلام یعنی ایران سرفراز با پیشانی جبهه کفر یعنی رژیم صهیونیستی بود را به محضر حضرت حجت بن الحسن ارواحنا فداه، مقام معظّم رهبری مدظلّه العالی، خانواده شهداء بویژه شهدای علم و فناوری و ملت بزرگ و شهیدپرور ایران اسلامی تبریک و تهنیت گفت.

متن کامل ابن بیانیه به شرح ذیل است:

فإذا جاء وعْد أولاهما بعثْنا علیْکمْ عبادًا لنا أولی بأْسٍ شدیدٍ فجاسوا خلال الدّیار وکان وعْدًا مفْعولًا (اسرا -۵)

مردم عزیز، فرهیخته و مقاوم ایران اسلامی!

بار دیگر رشادت و تدبیر فرزندان غیور ملّت، فصلی پر افتخار در تاریخ این مرز و بوم گشود و پیامی به بلندای تاریخ چند نسل مجاهدت را در یک شب به همه دنیا مخابره کرد، معادلات قدرت در سطح راهبردی تغییر کرد و هیمنه پوشالی استکبار پس از سالها در هم کوبیده شد، وعده خداوند صادق است که صابرین را نصرت عطا فرماید و کفار و منافقین را خذلان و خفت، که: فٱصۡبرۡ إنّ وعۡد ٱللّه حقّٞۖ ولا یسۡتخفّنّک ٱلّذین لا یوقنون (روم -۶۰)

این انقلاب لیالی قدر زیادی به خود دیده است که در آن سرنوشت بشریت رقم می خورد و شب گذشته نیز یکی از این لیالی قدر بود، شبی که نظامی مبتنی بر توحید، مظهر اسم «منتقم» ذات مقدس حضرت حق شد و دست انتقام الهی از آستین پاسداران کیان عزت اسلام و ایران بیرون آمد و سیلی محکمی بر چهره کریه مظهر استکبار و کفر نواخته شد،

باش تا صبح دولتت بدمد کاین هنوز از نتایج سحرست

این ملت اراده کرده است که مسیر عزت، شرف، حق طلبی و دفاع از مظلوم را طی نماید و همین موجب شده است که در نبرد اراده ها پیروز و کامیاب از میدان خارج شود، درس بزرگ اسلام ناب محمّدی به ملت ایران این بوده است که: «کونا للظّالم خصماً و للمظلوم عوناً» و این فرهنگ است که انسان سازی می کند و ملّت ایران را از یوغ نظام ستمشاهی و ذلّت بندگی مستکبرین به اوج افتخار و عزت در نظام جمهوری اسلامی می رساند که فرمود: إنّ اللّه لا یغیّر ما بقوْمٍ حتّی یغیّرواْ ما بأنْفسهمْ (رعد -۱۱)

در ماجرای حمله تنبیهی نظام جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل جنایتکار درسهای زیادی برای ذهنهای فعّال و جستجوگر، مغزهای متفکر، قلب های سلیم و چشمهای بصیر نهفته است که به برخی از آنها اشاره می شود:

اولاً ریشه این توفیقات در توانایی اعاده حیثیت سریع از یک ملّت و صیانت پر قدرت از عزت آن پس از جسارت بیگانه به کیان او را باید در این جمله جستجو کرد که: «لا موثر فی الوجود الا الله»؛ ملتی پیروز است که فراتر از همه محاسبات مادی برنامه خود را بر اساس رضایت و خشنودی حضرت حق جلّ و علا تنظیم و استوار کند و فقط به قدرت و نصرت او امید بندد.

به رغم همه فشارها و تهدیدهایی که این ملت بزرگ از شروع مجاهدت خود به رهبری حضرت روح الله «قدس سرّه الشریف» با آن مواجه شد، با تلاش خستگی ناپذیر و ایستادگی و استقامت بر مسیر حق خود توانسته است الگویی الهام بخش در میان ملت های آزادی خواه و جریان حق جویان عالم شود و تبدیل به چراغ امیدی برای مستضعفان جهان از غزه تا لبنان و از یمن تا عراق و سایر بلاد گردد. نگاهی که حتی پس از فتح الفتوح آزادسازی خرمشهر، خدا را علت العلل آزادی خرمشهر می داند و همین نگاه است که ما را مجدداً توجه می دهد که به این موفقیتها غرّه نشویم و عملیات فتح الفتوح #وعده_صادق را نیز بارقه ای از لطف الهی و مددی از جانب ولی الله الاعظم حضرت بقیه الله ارواحنا فداه بدانیم.

ثانیاً فتح الفتوح #وعده_صادق که اثرات عمیق آن بر مناسبات جهانی و تغییر مسیر تاریخ به مرور ظاهر خواهد شد در کنار نگاه مبتنی بر توکّل و توسّل با بهره گیری از فناوری های بسیار پیشرفته موشکی، پهپادی، جنگ الکترونیک و… حاصل شده است. شاید به جرأت بتوان گفت تنها صنعتی که حتی کشورهای مشترک المنافع نیز به راحتی با یکدیگر تبادل نمی کنند صنعت دفاعی به‌ویژه فناوری های حوزه هوایی، پهپادی و موشکی است.

این انقلاب اسلامی است که ایران پیشرفته و قوی مجهز به چنین فناوری‌های پیشرفته ای را محقق کرده است که به فرموده سکان دار انقلاب حضرت امام خامنه ای «مدظله العالی» در بیانیه گام دوم: «برجستگی محسوس در رشته‌های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته‌های مهم و حسّاس پزشکی و جایگاه مرجعیّت در آن و ده‌ها نمونه‌ی دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقلاب برای کشور به ارمغان آورد. ایران پیش از انقلاب، در تولید علم و فنّاوری صفر بود، در صنعت به‌جز مونتاژ و در علم به‌جز ترجمه هنری نداشت.».

یقیناً دستیابی به فناوری های اقتدارآفرین بویژه در حوزه قدرت سخت در جهان امروز که صحنه منازعه قدرتهای آزمند و دنیاطلب است نیازمند خودکفایی و تکیه یک ملّت به منابع و ظرفیّت های درونی خویش است.

همانگونه که رهبر معظّم انقلاب در بیانیه گام دوم فرمودند: «مهم‌ترین ظرفیّت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. … اینها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ اندوخته‌ی مادّی با آن مقایسه نمیتواند شد».

دستیابی ایران به جایگاه برتر نظامی در منطقه غرب آسیا و در برخی زیرحوزه ها مانند حوزه پهپادی در جایگاه قدرت برتر جهانی با نقش آفرینی «نخبگان حقیقی» این ملّت حاصل گردیده است. نخبگانی که گمنامی را بر شهرت، خدمت در شرایط سخت اقتصادی را بر رفاه دنیوی زندگی در غرب و ماندن در کشور را بر مهاجرت دائمی و پشت کردن به ملت خود برگزیدند و مشمول کریمه مبارکه: لینْصرنّ اللّه منْ ینْصره إنّ اللّه لقویٌّ عزیزٌ «حج -۴۰» قرار گرفتند. تفاوت نخبگان سازنده بمب اتم و سایر سلاحهای کشتار جمعی که مردم بیگناه را از بین می برد با نخبگان سازنده موشک ماوراء صوت نقطه زن که فقط اهداف نظامی را مورد اصابت قرار می دهد مرزی در وادی علم نیست بلکه در دنیای انسانیت است.

آنچه مرز نخبه انسان و غیرانسان را تعیین می کند دنیای اهداف و انگیزه‌هاست که با دنیای دانش متفاوت است. خداوند متعال در سوره جمعه آیه ۵ می فرماید: «مثل الّذین حمّلوا التّوْراة ثمّ لمْ یحْملوها کمثل الْحمار یحْمل أسْفارًا» تفاوت نخبه انسان و غیر انسان در حمل علم بدون عمل است.

آنچه همه ادیان الهی برای آن نازل شده اند و انبیا به آن مبعوث شده اند ایجاد تعهدات اخلاقی و تخلق به اخلاق الهی در انسان است و گرنه علم بدون خودسازی و تهذیب نفس مایه سقوط بیشتر خواهد شد و نخبگی در این شرایط افتخار محسوب نمی شود.

جمهوری اسلامی ایران الگوی جدیدی از ارتباط مبتنی بر احترام به حقوق ملت ها و حمایت از مظلومین و مستضعفین ارائه کرده است. بر خلاف قدرتهای بزرگ جهانی که همواره علم و فناوری را احتکار نموده و با ایجاد انحصار در آن، ملت‌ها و استعدادهای آنها را به استثمار و استعمار می کشند ایران اسلامی در ارائه دانش و فناوری خود به ملت های مظلوم عراق، یمن و فلسطین کاملاً دست گشاده و سخاوتمندانه رفتار می کند و بدون هیچگونه چشم‌داشت صرفاً از حاکمیت ملت های مظلوم بر سرنوشت خود حمایت می نماید.

شکل گیری جبهه مقاومت نیازمند شکل دهی به شبکه ای از نخبگان در وسعت جهان اسلام بود که شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی آن را بنیان نهاد و سکان آن را به رهبرانی از همان جغرافیا واگذار کرد. اکنون ثمره این رویکرد در شکل گیری جریانی گفتمانی در ملت های منطقه بخصوص در برادران مجاهد فلسطینی مشاهده می شود. این نگاه تمدنی انقلاب اسلامی برخاسته از رسالت انبیاست که استعدادها را به فعلیّت رسانده و کارخانه انسان سازی دوران آخر الزّمان شده است.

پیشرفت‌های نظامی که تحت مدیریت مستقیم و هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب حاصل شده است همواره الهام بخش سایر بخشهای کشور بوده است، لکن نیل به تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی ارواحنا فداه که هدف اصلی انقلاب اسلامی است نیازمند رفع خلأهای موجود در سایر حوزه ها من جمله حوزه های فرهنگی، اجتماعی و بویژه اقتصادی است که خود در سالهای اخیر به میدان اصلی نبرد دشمن علیه انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

به فرموده رهبر معظم انقلاب: «جنگ واقعی چیز دیگر است؛ جنگ واقعی جنگ اقتصادی است، جنگ واقعی تحریم است، جنگ واقعی گرفتن عرصه‌های کار و فعالیت و فناوری در داخل کشور است». لذا تمرکز بر چالشهای اقتصادی کشور از جمله اصلاح نظام بانکی، رفع ناترازی‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی، ایجاد امنیت غذایی، کنترل نوسانات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص ملّی، تفوق بر چالش تنش آبی، افزایش بهره وری در همه بخشهای اقتصاد و در یک جمله اجرایی سازی سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی مأموریت مهمی است که نیازمند مجاهدت شبانه روزی نخبگان و استعدادهای برتر است.

استفاده از فرصت خواستن و توانستن در دولت فعلی و ایجاد حرکت جدید، خیزش جدید و ابتکار نو مستلزم شناخت اولویت ها و تمرکز بر رفع آنها در همه بخشهای دولت است که به فرموده رهبر معظم انقلاب: «جامعه علمی کشور، نخبگان کشور، امروز احتیاج دارند به یک حرکت جدید، ‌ به یک خیز جدید، این خیز جدید بایستی با استفاده از همراهی این دولت و همکاری مسئولان جوانی که درون بدنه‌ی دولت حضور دارند و همّت خود شما مجموعه‌ی نخبه‌ها -که حالا نمونه‌ای از آن مجموعه اینجا حضور دارید- انجام بگیرد».

بنیاد ملی نخبگان انجام عملیات پر افتخار #وعده_صادق را که نمونه تام و تمامی از رویارویی فاتحانه پیشانی جبهه اسلام یعنی ایران سرفراز با پیشانی جبهه کفر یعنی رژیم صهیونیستی بود را به محضر حضرت حجت بن الحسن ارواحنا فداه، مقام معظّم رهبری مدظلّه العالی، خانواده شهداء به‌ویژه شهدای علم و فناوری و ملت بزرگ و شهیدپرور ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کند و از درگاه حضرت احدیت توفیق روزافزون ملت ایران در مسیر پیش رو و عبور از شیب تندی که در مقابل آن قرار دارد مسئلت می نماید. دیرزمانی نپاید که ابرهای ضلالت و گمراهی کنار رفته و خورشید جهان تاب موعود عجل الله تعالی فرجه الشّریف ظاهر گردد و در چنین روزی نخبگان ایران اسلامی در حزب خدا آماده نبرد نهایی با نخبگان حزب شیطان خواهند بود.