همدستی در جنایت غزه برای بایدن گران تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حمایت «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در جنگ غزه موجب کاهش بیشتر محبوبیت وی شد.

نتایج نظرسنجی جدید «یو گاوو» و «سی بی اس نیوز» نشان می‌دهد تنها سی و سه درصد از آمریکایی‌ها با نحوه مدیریت دولت جو بایدن در قبال جنگ در نوار غزه موافق هستند. این میزان پایین‌ترین سطح ثبت شده در این نظرسنجی‌ها از زمان آغاز درگیری‌ها در غزه است.

در ماه اکتبر ۴۴ درصد آمریکایی‌ها و در ماه فوریه ۳۸ درصد رویکرد بایدن در قبال جنگ غزه را تایید کردند که حاکی از روند کاهشی آن است.

نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که تعداد کسانی که معتقدند آمریکا باید به رژیم صهیونیستی سلاح بفرستد از ۴۸ درصد در اکتبر گذشته به ۴۰ درصد کاهش یافته است.

آمریکا بزرگترین حامی رژیم صهیونیستی است و از ابتدای جنگ غزه تاکنون بارها محموله‌های تسلیحاتی به این رژیم ارسال کرده است.