به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، در جلسه شورای معاونین وزارت بهداشت که با حضور مدیرکل دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت و نماینده سازمان جهانی بهداشت در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با بیان اینکه از جمعیت حدود ۸۵ میلیونی کشور، ۲۳ درصد روستایی و ۷۷ درصد شهرنشین هستند، اظهار داشت: با توجه به این آمار باید در برنامه‌های ارائه خدمات مناسب، متناسب با زمان، تغییراتی را در نظام ارائه خدمات و همراه با تکنولوژی ایجاد کنیم.

وی در ادامه به برگزاری موفق پویش همگانی سلامت اشاره کرد و افزود: هدف از برگزاری این پویش، ارتقا سواد سلامت، استفاده از خدمات خودمراقبتی و پرونده الکترونیک سلامت بود تا بتوانیم به نتیجه مورد نظر خود برسیم.

فرشیدی بیان داشت: بیش از ۹۷ درصد از جمعیت روستایی از ارائه خدمات نظام سلامت توسط بهورزان بهره مند هستند و در شهرها نیز مراقبین سلامت خدمات نظام سلامت را ارائه می‌دهند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: ۱۹۵ شهر با ۲۷ میلیون نفر جمعیت در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر تحت پوشش طرح سلامت خانواده و نظام ارجاع هستند و امیدواریم با ادامه دادن این برنامه، تا پایان سال‌جاری بتوانیم ۲۷ میلیون نفر دیگر را نیز وارد برنامه طرح سلامت خانواده کنیم.