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۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۲۹

فرشیدی عنوان کرد؛

۲۷ میلیون نفر دیگر وارد برنامه سلامت خانواده می‌شوند

۲۷ میلیون نفر دیگر وارد برنامه سلامت خانواده می‌شوند

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: با ادامه برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم ۲۷ میلیون نفر دیگر را نیز وارد برنامه سلامت خانواده کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، در جلسه شورای معاونین وزارت بهداشت که با حضور مدیرکل دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت و نماینده سازمان جهانی بهداشت در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با بیان اینکه از جمعیت حدود ۸۵ میلیونی کشور، ۲۳ درصد روستایی و ۷۷ درصد شهرنشین هستند، اظهار داشت: با توجه به این آمار باید در برنامه‌های ارائه خدمات مناسب، متناسب با زمان، تغییراتی را در نظام ارائه خدمات و همراه با تکنولوژی ایجاد کنیم.

وی در ادامه به برگزاری موفق پویش همگانی سلامت اشاره کرد و افزود: هدف از برگزاری این پویش، ارتقا سواد سلامت، استفاده از خدمات خودمراقبتی و پرونده الکترونیک سلامت بود تا بتوانیم به نتیجه مورد نظر خود برسیم.

فرشیدی بیان داشت: بیش از ۹۷ درصد از جمعیت روستایی از ارائه خدمات نظام سلامت توسط بهورزان بهره مند هستند و در شهرها نیز مراقبین سلامت خدمات نظام سلامت را ارائه می‌دهند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: ۱۹۵ شهر با ۲۷ میلیون نفر جمعیت در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر تحت پوشش طرح سلامت خانواده و نظام ارجاع هستند و امیدواریم با ادامه دادن این برنامه، تا پایان سال‌جاری بتوانیم ۲۷ میلیون نفر دیگر را نیز وارد برنامه طرح سلامت خانواده کنیم.

کد مطلب 6079279
حبیب احسنی پور

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