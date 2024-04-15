به گزارش خبرنگار مهر، صدرالله بابلی در نشست هماهنگی صعود به ارتفاعات بازی دراز که با حضور فرماندهی سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، استاندار کرمانشاه و معاونین استانداری کرمانشاه برگزار شد، از پیش‌بینی اجرای برنامه‌های فرهنگی، اسکان، پذیرایی و برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری و ایستگاه‌های صلواتی در سالروز عملیات غرور آفرین بازی دراز خبر داد و اظهارکرد: ۲ مراسم اصلی برای سالروز عملیات بازی‌دراز پیش‌بینی شده است‌

وی افزود: مراسم اول روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت در بقعه متبرکه احمد بن اسحاق (ره) برنامه‌ریزی شده است.

فرماندار سرپل ذهاب تصریح کرد: روز جمعه ۱۴ اردیبهشت نیز مراسم صعود سراسری به ارتفاعات بازی دراز را همزمان با ایام سالروز شهادت امام صادق (ع) خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه پارسال ۴۰ هزار نفر زائر در صعود سراسری به ارتفاعات بازی‌دراز حضور یافتند، اضافه کرد: امسال این حضور بیشتر خواهد بود و مردم از شهرهای مختلف کشور در این برنامه فرهنگی شرکت می‌کنند.

بابلی خاطرنشان کرد: برنامه‌های لازم توسط کمیته‌های ۶ گانه برگزاری این مراسم اندیشیده شده و در حال اجرا و پیگیری است.