علما مرزبانان سنگرهای عقیدتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی پورمحمدی شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت امام جمعه فقید اردبیل اظهار کرد: در دوران غیبت حضور علما در سنگر ارشاد و هدایت مردم نجات بخش بشریت از تله ابلیس‌ها و شیاطین بوده و علما توانسته‌اند مراقبت بیشتری را از مرزهای اعتقادی و عقیدتی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: شخصیت‌هایی نظیر شیخ طوسی، شهید اول و ثانی، علامه طباطبایی و … در طول تاریخ مراقبت حقیقی از سنگرهای عقیدتی مردم داشته و سعی کردند با رفع شبهات به آگاهی و بصیرت مردم کمک کنند.

امام جمعه مراغه گفت: علما و طلاب نه تنها در سنگر تعلیم و تربیت بلکه در سنگر دفاع از مرزهای اعتقادی و ارزشی اسلام نیز پیشرو بوده و با وجود توطئه‌های متعدد علیه مرجعیت دینی و اعتقادی سعی کردند تا همه سختی‌ها را به جان خریده و با تحمل زندان و تبعید مروج دین اصیل و ناب اسلام باشند.

پورمحمدی نقش علمای آذربایجان و اردبیل را در سروسامان دادن به حوزه نجف و خدمت به حاکمیت علوی یادآور شد و بیان کرد: در دو سوی بارگاه امام علی (ع) قبر علامه حلی و آیت الله محقق اردبیلی نشانگر این جایگاه و عظمت است.

وی با نام بردن از علمای بلاد اردبیل در مبارزات تاریخی علیه طاغوتیان و پادشاهان مستبد این سرزمین تصریح کرد: آیت الله سیدیونس اردبیلی، مفتی شیعه، موسوی اردبیلی، میرزاعلی اکبر، محمدبن علی اردبیلی و در عصر معاصر آیت الله مروج و آیت الله مشگینی از تاثیرگذارترین علما و فقهایی بودند که از بلاد اردبیل توانسته‌اند تبلیغ دین کرده و مروج ارزش‌های انسانی و الهی باشند.

فرمانده سابق سپاه اردبیل با اشاره به مراودات و همراهی خود با آیت الله مروج در اوایل پیروزی انقلاب اظهار کرد: آیت الله مروج در کنار تقوا و تعهد عالمی اخلاق گرا، متواضع و خوش برخورد بود به طوری که دفتر امام جمعه اردبیل مامن فقرا و نیازمندان بوده و همواره در گره گشایی از مشکلات مردم پیشقدم بود.

آیت الله محمدپور خاطرنشان کرد: وداع تاریخی مردم اردبیل با پیکر آیت الله مروج برای همیشه در تاریخ این دیار ماندگار خواهد بود و نشان از محبوبیت و مردمی بودن شخصیت آیت الله مروج است که در قلوب مومنان جای گرفته است.

وی از نسل حاضر خواست؛ قدر علما و روحانیون را بدانند و با پرهیز از تهمت زنی‌های ناروا اسباب جلب رضای الهی را با قدر دانستن نعمت هدایتگری بیش از گذشته به اثبات برسانند.

در این مراسم مداحی شده و شرکت کنندگان یاد و خاطره نماینده فقید امام و مقام معظم رهبری در استان اردبیل آیت الله مروج را گرامی داشتند.

مرحوم آیت الله «بیوک آقا خلیل زاده مروج» در شهریور سال ۱۳۰۹ در اردبیل دیده به جهان گشود و بعد از تحصیلات نخستین از محضر امام راحل و علامه طباطبایی بهره‌ها برد و در مبارزات مردم استان اردبیل علیه رژیم شاهنشاهی از روحانیون پیشرو بود که در سال ۵۶ و ۵۷ با گسترش فعالیت‌های ضد حکومت استبدادی پهلوی سخنرانی کرده و در اردبیل مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

آیت الله مروج بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با حکم امام راحل امام جمعه اردبیل شد و در هشت سال جنگ تحمیلی در کنار رزمندگان در جبهه‌های حق علیه باطل حضور پیدا کرد و توانست پشتیبان و مددکار رزمندگان در جبهه‌های حق علیه باطل باشد.

امام جمعه فقید اردبیل بعد از سال‌ها مجاهدت در ۲۷ فروردین ماه ۱۳۸۰ دعوت حق را در سن ۷۱ سالگی لبیک گفت و در زادگاهش اردبیل به خاک سپرده شد.

بیست و سومین سالگرد ارتحال عالم ربانی و مجاهد نستوه آیت الله مروج با حضور اهالی اردبیل و شاگردان و بستگان وی در مرکز تحقیقاتی آیت الله مروج اردبیلی برگزار شد.