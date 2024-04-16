به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح سهشنبه در نشست شورای اطلاع رسانی استان بوشهر با تقدیر از حمله موشکی سپاه به رژیم غاصب صهیونیستی اظهار داشت: این مأموریت موفقیتآمیز و اقدام مقتدرانه که در اجرای تدابیر هوشمندانه فرماندهی معظم کل قوا صورت گرفت، کام ملت ایران و همه آزادی خواهان جهان را شیرین نمود و پاسخ کوبنده به همت بلند فرماندهان و سربازان مخلص ولایت عملیاتی و اجرایی شد.
وی افزود: این مأموریت ارزشمند نشان داد که اراده رهبری عزیز و ملت شریف ایران اسلامی بر ایستادگی در برابر متجاوزان، پیمودن مسیر عزت و اقتدار خلل ناپذیر است و این حمله در پاسخ به ظلمی بود که هفتهها و روزها نسبت به زنان و کودکان مظلوم صورت میگرفت و از طرفی جسارت رژیم صهیونیستی به خاک ایران در سوریه غیرقابل بخشش بود که باید به آن پاسخ کوبنده ای داده میشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه کمیتههای زیر مجموعه شورای اطلاع رسانی باید پویا و فعالتر شوند، تصریح کرد: هم افزایی بین دستگاههای اجرایی، تجهیز و توسعه روابط عمومیها و حمایت از اصحاب رسانه یکی از راهبردهای ما در شورای اطلاع رسانی استان است.
وی عنوان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید به صورت مستمر خدمات و اقدامات دولت را بیان کنند و طبق سال گذشته یکشنبه و سه شنبههای پاسخگویی به صورت منظم دنبال شود.
پورات با اشاره به اینکه میز خدمت در شهرستانها ادامه خواهد داشت گفت: یکی از کارهایی که با درایت استاندار بوشهر دنبال شده، راهاندازی کاروانهای خدمت و نشستهای مردمی استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی با گروههای مختلف مردم در بخشها و دهستانهای استان بوده است تا به مهمترین شعار دولت یعنی مردمگرایی عمل کرده باشیم و مردم، مسئولان را در دسترس خود بدانند.
وی اظهار کرد: امسال عملکرد مدیران در حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومی توسط شورای اطلاع رسانی استان بوشهر ارزیابی خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر یادآور شد: تبیین دستاوردها با استفاده از ابزارهای هنر و رسانه توسط دستگاههای اجرایی امری ضروری است و اطلاع رسانی باید هنرمندانه باشد.
نظر شما