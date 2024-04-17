فرمانداران استان تهران نسبت به معرفی دستیار مردمی اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسگریان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از معرفی دستیاران مردمی توسط فرمانداران شهرستان‌های استان تهران خبر داد و اظهار کرد: پیرو اعلام‌های قبلی در موعد مقرر دستیاران مردمی هفت شهرستان معرفی شده‌اند.

مسگریان از معرفی دستیار فرمانداران شهرستان‌های فیروزکوه، پاکدشت، ملارد، پیشوا، پردیس، شمیرانات و بهارستان خبر داد.

دستیار استاندار تهران در امور مردمی سازی ضمن تقدیر از فرماندارانی که در موعد اعلام شده نسبت به امر مردمی سازی تلاش کرده و گزینه‌های خود را به عنوان دستیار معرفی کرده‌اند، عنوان کرد: مصاحبه دستیار فرمانداران هفت شهرستان مذکور با حضور اسماعیل قضاتلو راهبر مردمی سازی استان تهران برگزار و پنج شهرستان توانستند در این مصاحبه نمره قبولی را کسب کنند.

وی در ادامه از سایر فرمانداری‌های استان تهران که هنوز برای معرفی دستیار مردمی سازی اقدام نکرده‌اند خواست، با توجه به شعار سال و اهمیت امر مردمی سازی هرچه سریع‌تر نسبت به این مهم اقدام کنند.

دستیار استاندار تهران در امور مردمی سازی بیان کرد: نفراتی که در مرحله مصاحبه انتخاب می‌شوند جهت ارزیابی نهایی به کانون ارزیابی مردمی سازی دولت معرفی خواهند شد.