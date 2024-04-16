۸۳۹ باب واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئینی که به‌صورت ویدئو کنفرانسی و با حضور رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد واحدهای مسکونی تکمیل شده ویژه مددجویان کمیته‌امداد در سراسر کشور مورد افتتاح قرار گرفت.

در استان اصفهان این مراسم در روستای اندلان واقع در شهر زیار با حضور علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، کریم زارع مدیرکل کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) استان و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: امروز شاهد برگزاری شانزدهمین جلسه شورای عالی مسکن و آئین واگذاری ۳۳ هزار و ۸۶۳ واحد مسکونی به مددجویان کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) در سطح کشور بودیم.

وی افزود: در استان اصفهان نیز تعداد ۸۳۹ واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته‌امداد همزمان با سراسر کشور و با برقراری ارتباط ویدئویی، به دستور رئیس‌جمهور افتتاح و واگذار شد.

قاری‌قرآن با اشاره به هماهنگی‌ها و همکاری‌های انجام شده فی‌مابین وزارت راه و شهرسازی و کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) اضافه کرد: یکی از اقداماتی که در راه و شهرسازی انجام‌می‌شود در کنار تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن، برنامه‌ریزی‌های لازم به عمل آمد تا برای افرادی که در این راستا متقاضی هستند و از طرفی تحت پوشش کمیته‌امداد می‌باشند به‌صورت اولویت‌دار زمین تأمین شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار مخاطب مورد نظر کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) در سراسر گستره استان (در بخش شهری و روستایی) است که بخشی از آن در این مراسم مورد افتتاح قرار گرفت.