تشریح دستاوردها و اهداف بانک صادرات در حضور وزیر اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، همزمان با همایش سالانه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۳ این بانک که با حضور دکتر سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برج سپهر بانک صادرات ایران برگزار شد، ضمن تشریح دستاوردهای سال گذشته و تبیین اهداف سال جاری، پلتفرم بانکداری دیجیتال این بانک با عنوان «سپینو» رونمایی شد.

محسن سیفی کفشگری، مدیرعامل بانک صادرات ایران در این مراسم که با حضور مقامات و مشاوران وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین اعضای هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل، معاونان، مدیران امور، مدیران شعب استان‌ها و مناطق تهران و سایر مدیران ارشد بانک صادرات ایران برگزار شد، گفت: بانک صادرات ایران با وجود مشکلات و برخی تنگناهای اقتصادی از جمله سیاست‌های انقباضی حاکم بر بازار پول، توانست در سال ۱۴۰۲ عملکرد قابل ملاحظه‌ای را ثبت کند و موفقیت‌های به دست آمده در سال جاری بدون حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سهامداران و اعتماد مشتریان امکان‌پذیر نبوده است.

سیفی با اشاره به برخی شاخص‌های عملکردی بانک در سال ۱۴۰۲، گفت: هدف بانک صادرات ایران رسیدن به جمع سه بانک برتر کشور با محوریت بهبود تجربه مشتریان، بهره‌وری، افزایش سودآوری و سود عملیاتی، کاهش بهای تمام‌شده پول و افزایش سهم از بازار بوده و همچنان در همین مسیر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

او افزود: در سال ۱۴۰۲ بر مبنای تکالیف قانونی، کاهش تعداد شعب و تغییر رویکرد بانک از بانکداری سنتی به سوی بانکداری مدرن در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس طی سال گذشته ۱۶۱ شعبه بانک در راستای چابک‌سازی و عملیاتی کردن طرح اندازه بهینه بانک کاهش یافته و در سال جاری نیز کاهش ۱۵۰ شعبه دیگر در دستور کار است. با این حال بانک صادرات ایران همچنان با حدود دو هزار شعبه و باجه در پوشش جغرافیایی گسترده در نقاط مختلف کشور حضور داشته و خدمات متنوعی را ارائه می‌دهد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در بیان برخی شاخص‌های عملکردی بانک، رشد ۲۸ درصدی منابع بانک و عبور از مرز ۷۰۰۰ هزار میلیارد ریالی را یکی از موفقیت‌های بانک در سال گذشته عنوان کرد و گفت: این موضوع در حالی محقق شده که نرخ رشد منابع در شبکه بانکی حدود ۲۴ درصد بوده است.

وی افزود: منابع بانک صادرات ایران در سال گذشته در دو مرحله در مهرماه و پایان اسفندماه، به ترتیب از مرز ۶,۰۰۰ هزار میلیارد ریال و ۷,۰۰۰ هزار میلیارد ریال عبور کرد و در حال حاضر به ۷,۰۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

سیفی با بیان اینکه بانک صادرات ایران پس از ۲۲ سال با حمایت وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌‎سازی، بانک مرکزی، سازمان بورس، سهامداران و سایر دستگاه‌های قانونی ذی‌ربط، موفق به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به روش سلب حق تقدم شده است، افزود: افزایش سرمایه نقدی به منظور بهبود سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با اضافه کردن بخشی از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، نسبت کفایت سرمایه بانک بهبود خواهد یافت.

او افزود: افزایش سرمایه ۲۳ درصدی بانک در مرحله اول اتفاق بسیار مثبتی برای بانک صادرات ایران بود که هم سرمایه نظارتی و هم کفایت سرمایه بانک را مثبت کرد و این اجازه را داد که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی به طور مؤثرتری در مسیر اجرا قرار گیرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه در پایان خردادماه مجمع بانک را برگزار خواهیم کرد، گفت: سرمایه بانک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که جایگاه بانک را به بزرگترین بانک بورسی کشور خواهد رساند و منجر به بهبود کفایت سرمایه تا حدود ۵ درصد خواهد شد. ضمن اینکه درتلاشیم تا سود انباشته بانک را نیز به میزان قابل توجهی بهبود ببخشیم تا در سال‌های آتی از این محل نیز افزایش سرمایه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بانک صادرات ایران در میان بانک‌های بزرگ کشور رتبه اول را در جذب منابع داشته است، افزود: موفقیت‌های بانک در حالی در سال گذشته محقق شده است که با خروج منابع دستگاه‌های دولتی از بانک‌های خصوصی، سیاست‌های انقباضی و افزایش میزان سپرده‌های قانونی بانک مرکزی مواجه بودیم.

او با تاکید بر اینکه بانک صادرات ایران همواره نسبت به رعایت ضوابط و مقررات و به ویژه رعایت نرخ سود پایبند بوده است، افزود: بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع جدید جذب شده در بانک صادرات ایران، در قالب پنج طرح و محصول برتر بانک از جمله طرح سپاس برای سپرده‌های قرض‌الحسنه، سنای ویژه کسب و کار، تیمچه، جاری طلایی ۲ و… در سال گذشته جذب شده و منابع سالمی در قالب این طرح‌ها برای ارائه خدمات و تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، تولید و نیازهای مردم مناطق کشور جذب شده و از اعمال نرخ‌های غیرقانونی اجتناب شده است به نحوی که کاهش بهای تمام شده پول و نرخ مؤثر تسهیلات نیز مورد توجه بوده است.

سیفی در تشریح دستاوردهای بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۲ گفت: بانک صادرات ایران در سال گذشته موفق به رشد ۳۰۰ درصدی وصول مطالبات شعب خارج از کشور به میزان ۲۶۶ میلیون درهم شد. همچنین این بانک در زمینه بهبود وضعیت باز ارزی نسبت به پایان سال قبل موفق به افزایش ۴۸ هزار میلیارد تومانی در این بخش شد.

توسعه بانکداری شرکتی و مذاکره با اشخاص حقوقی و افزایش منابع ۱۰۰ درصدی بیش از ۸۷ شرکت مهم کشور و همچنین افزایش ۲۸ درصدی مبلغ واریزی حقوق‌بگیران بانک در سال ۱۴۰۲ و افزایش ماندگاری منابع آنها از ۸ روز در سال ۱۴۰۱ به ۱۳ روز در سال ۱۴۰۲ از دیگر دستاوردهایی بود که در سخنان مدیرعامل بانک مورد اشاره قرار گرفت.

سیفی همچنین صدور برات الکترونیک برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحدهای تولیدی در محیط سندباکس به عنوان نخستین بانک در کشور، ایجاد مرکز ویژه رسیدگی به امور بازنشستگان و اقدامات مؤثر در زمینه تسهیلات رفاهی آنها و همچنین حمایت اثربخش از زیست‌بوم نوآوری و دانش‌بنیان کشور را از دیگر دستاوردهای بانک در سال گذشته عنوان کرد و با ارائه گزارشی از وضعیت فروش املاک مازاد از برنامه برای رسیدن به هدف ۳۰ درصدی در این بخش تا سال ۱۴۰۴ خبر داد.

سیفی همچنین در این همایش با اشاره به موفقیت‌های سامانه‌های بانکداری باز، بانکداری شرکتی و بانکداری جامع بازاریابی بانک صادرات ایران در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بانک، از عملیاتی شدن اپلیکیشن جدید و قابل توسعه «سپینو» و ارائه انواع خدمات غیرحضوری به مشتریان بانک از جمله اعطای افتتاح حساب، احراز هویت، تسهیلات و پرداخت‌های غیرحضوری توسط این اپلیکیشن خبر داد.

در این مراسم همزمان با معرفی موفق‌ترین مدیران شعب مناطق و استانی بانک، از اپلیکیشن سپینو، افزایش سرمایه و عبور تعداد چکنوهای صادره بانک صادرات ایران از مرز ۴ میلیون چکنو صادره، رونمایی شد.

همچنین فاطمه سادات حسینی صفا، مدیر شعب استان کرمان، پرویز محسنی خرمی مدیر شعب غرب تهران و فرشید اسکندری سرپرست شعب استان قزوین به ترتیب رتبه اول تا سوم قهرمانان بهره‌وری را در سال ۱۴۰۲ کسب کرده و دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از آنها تجلیل کرد.‌