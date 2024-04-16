کشف محموله سنگین شیشه و تریاک در مرزهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی گفت: مأموران هنگ مرزی زابل مستقر در پست مراقبت پل بین‌المللی ابریشم حین کنترل خودروهای ترانزیتی به یک دستگاه خودروی مشکوک و سریعاً آن را مورد بررسی قرار دادند.

این مقام ارشد در مرزبانی فراجا ادامه داد: مأموران با هوشیاری و تیزبینی موفق شدند محل اختفا مواد مخدر که به صورت ماهرانه‌ای در کابین خودرو جاسازی شده بود را مشاهده و مقدار ۵۲۰ کیلوگرم مواد افیونی شامل؛ مقدار ۴۰۹ کیلوگرم شیشه و ۱۱۱ کیلوگرم تریاک را کشف کنند.

سردار گودرزی با اعلام توقیف یک دستگاه خودرو سواری و دستگیری یک نفر سوداگر مرگ، گفت: مرزداران برای مقابله با هرگونه تعددی به مرزهای پاک ایران اسلامی همیشه آماده‌اند.

وی در پایان با تشکر از همکاری مرزنشینان و تلاش مرزداران دلاور میهن اسلامی تصریح کرد: چشمان همیشه بیدار مرزبانان با رصد لحظه به لحظه مرزهای این کشور، اجازه سو استفاده قاچاقچیان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نخواهند داد و در این راه تا پای جان ایستادگی خواهند کرد.