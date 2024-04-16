به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان جان‌باختن تعدادی از شهروندان عمانی در حادثه ناگوار سیل در این کشور را به دولت و مردم سلطنت عمان به ویژه خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، ضمن ابراز تأثر و تأسف از این رخداد طبیعی که موجب خسارت جانی و مالی گردید، مراتب همدردی دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران را به این کشور همسایه و برادر ابراز داشت و از خداوند متعال برای قربانیان این حادثه ناگوار، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان آن‌ها صبر و شکیبایی مسالت نمود.