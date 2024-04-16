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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۱۹

کنعانی جان‌باختن شهروندان عمانی در حادثه سیل را تسلیت گفت

کنعانی جان‌باختن شهروندان عمانی در حادثه سیل را تسلیت گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، جان‌باختن شهروندان عمانی در حادثه سیل در این کشور را به دولت و مردم عمان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان جان‌باختن تعدادی از شهروندان عمانی در حادثه ناگوار سیل در این کشور را به دولت و مردم سلطنت عمان به ویژه خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، ضمن ابراز تأثر و تأسف از این رخداد طبیعی که موجب خسارت جانی و مالی گردید، مراتب همدردی دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران را به این کشور همسایه و برادر ابراز داشت و از خداوند متعال برای قربانیان این حادثه ناگوار، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان آن‌ها صبر و شکیبایی مسالت نمود.

کد مطلب 6079816
نفیسه عبدالهی

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