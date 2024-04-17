۲۴۳ خانوار روستایی لرستان به اینترنت پرسرعت متصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صارمی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: توجه به مناطق محروم و روستایی یکی از اولویت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم است که اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در همین راستا اقدام لازم را برای تأمین و تکمیل پوشش ارتباطی روستاهای فاقد این امکان و تکنولوژی در سطح استان را از طریق احداث سایت جدید و یا ارتقا تکنولوژی سایت‌های موجود در دست اقدام دارد،

وی عنوان کرد: با احداث سایت جدید ارتباطی همراه اول در روستای «برده سره» از توابع شهرستان بروجرد از محل اعتبارات توسعه روستایی وزارت ارتباطات در قالب همین طرح که با تلاش همکاران اپراتور همراه اول انجام‌گرفته است تعداد ۲۴۳ خانوار با پوشش جمعیتی ۷۹۰ نفر اهالی این روستا از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند که می‌تواند در راستای رفاه حال مردم و دسترسی به خدمات الکترونیکی و همچنین توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و عمران و آبادانی منطقه نقش بسیار مهمی ایفا کند.