جشن احیای بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی در استان سمنان

یادگار احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به سفر روز پنجشنبه رئیس جمهور و هیأت دولت به استان سمنان تاکید کرد: یکی از برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر، حضور در جشن احیای واحدهای راکد و بازگشت آنها به چرخه تولید است.

وی افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی کاملاً راکد در سراسر استان سمنان به چرخه تولید بازگشته‌اند و قرار است روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور، جشن بازگشت این واحدها به تولید به صورت نمادین برگزار شود.

دبیر ستاد رفع موانع استان سمنان بیان کرد: یکی از کارخانه‌های استان که بیش از ۱۳ سال بود راکد باقی مانده و تولیدی نداشت و در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته سال گذشته به چرخه تولید بازگشت، میزبان این جشن نمادین خواهد بود.

احمدی با بیان اینکه ستاد رونق تولید در استان سمنان طی سال گذشته جلسات مکرری را با حضور دستگاه‌های عضو برگزار کرده است، تاکید کرد: احیای واحدهای راکد یکی از مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در استان سمنان است.

به گزارش مهر، روز پنجشنبه استان سمنان میزبان هیأت دولت و رئیس جمهور است این سفر دومین سفر استانی هیأت دولت سیزدهم به استان سمنان بعد از آبان ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.