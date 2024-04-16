به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در رأس هیأتی قضائی برای شرکت در اولین نشست کمیته مشترک قضائی سه جانبه ایران، عراق و سوریه برای مقابله با تروریسم وارد دمشق شد.
تبادل نظر پیرامون پروندههای در حال رسیدگی در مراجع قضائی سه کشور مرتبط با تروریسم و گروهکهای تروریستی، به ویژه داعش، همکاری در زمینه تعقیب و محاکمه تروریستها و اجرای عدالت و پیگیری حقوقی قضائی جنایت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق که منجر به شهادت برخی از مستشاران و پرسنل ایرانی و همچنین تخریب اماکن دیپلماتیک شد، از جمله موضوعات مطروحه در دستورکار این نشست است.
صالحی دادستان تهران و برخی دیگر از مقامات قضائی، غریبآبادی را در این سفر همراهی میکنند.
نظر شما