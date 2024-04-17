مشارکت بالا در «دور دوم انتخابات مجلس» به نفع کشور و نظام است

«قدرتعلی حشمتیان» رئیس دورهای خانه احزاب ایران درگفتوگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه انتظار ما در دور اول انتخابات مجلس بابت مشارکت مردم برآورده نشد اظهار کرد: ما میخواستیم مانند مجلس پنجم، فراکسیونهای مختلفی از هر کدام از جریانات سیاسی اعم از اصولگرا، اصلاحطلب، اعتدالگرا و مستقل شکل بگیرد و مجلس از حالت یکدستی خارج شود اما این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: امیدواریم در دور دوم انتخابات، مشارکت خوبی رقم بخورد و افراد با رأی بالا وارد مجلس بشوند.
حشمتیان اضافه کرد: انشاءالله مردم برای پیشرفت امور کشور و تقویت نظام، با پشتیبانی از غیورمردان سپاه و ارتش پای صندوق رأی بیایند و این تعداد نماینده باقیمانده را با رأی بیشتر به مجلس بفرستند؛ این مشارکت به نفع کشور و نظام جمهوری اسلامی است.
رئیس دورهای خانه احزاب ایران همچنین با تاکید بر توجه و حمایت از سپاه و حمایت از نیروهای مسلح گفت: در حال حاضر توجهها عمدتاً به عملیات نیروهای مسلح است و فضای کشور متوجه انتخابات پیشرو نیست.
وی افزود: از این رو، رسانهها خصوصاً سازمان صداوسیما با برگزاری مناظره و گفتوگو و با دعوت از هر چهار گروه اصولگرا، اصلاحطلب، مستقل و اعتدالگرا میتواند این فضاسازی را انجام بدهد تا مردم با آگاهی بیشتر، کاندیدای مورد نظر خود را به مجلس بفرستند.
حشمتیان با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و تورم مساله اصلی مردم است اظهار کرد: علاوه بر کاهش تورم و گرانیها باید حقوق برخی اقشار جامعه افزایش یابد تا از زیر خط قرمز خارج شوند و تحقق این امر، مستلزم تلاش است؛ متأسفانه با وجود اینکه نیروهای مسلخ خوب عمل میکنند، مسؤولین در بدنه دولت و مجلس عملکرد خوبی نداشتهاند.
رئیس دورهای خانه احزاب ایران اضافه کرد: مجلس آینده باید بتواند دولت را به تحرک بیشتر وادار کند و نافرمانیها در بدنه دولت را از بین ببرد؛ همچنین رئیسجمهور محترم باید از وزرا بخواهد اولویت اول خود را توجه به معیشت مردم و اقتصاد قرار بدهند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ در ۲۰۸ حوزه انتخابیه سراسر کشور برگزار شد که انتخابات ۲۱ حوزه به مرحله دوم کشیده شد. قرار است دور دوم انتخابات مجلس روز ۲۱ اردیبهشت برگزار شود.
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