نشان فداکاری در ایستگاه مترو دانشگاه امام علی (ع) رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد نقیب، در آستانه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، از برگزاری آئین رونمایی از یادمان نشان فداکاری اهدایی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به دانشگاه افسری امام علی علیه السلام با حضور مسؤولان لشکری و کشوری، سید محمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ تهران، مهدی صیاد شیرازی فرزند شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و جمعی از مدیران شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه و در ایستگاه مترو دانشگاه امام علی (ع) خبر داد.

وی گفت: به پاس زنده نگهداشتن مقام شامخ شهدا یادمان «نشان فداکاری اهدایی مقام معظم رهبری به دانشگاه امام علی علیه السلام» توسط شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه با مشارکت فرهنگسرای مترو و مسئولان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام، در ایستگاه مترو امام علی (ع) طراحی و نصب شده است.

نقیب افزود: نشان فداکاری دانشگاه افسری امام علی علیه السلام اهدایی مقام معظم رهبری به پاس رشادت‌های شهدا و نقش بی بدیل ۱۱۸۴ شهید دانش‌آموخته دانشگاه افسری امام علی (ع) در دوران انقلاب، دفاع مقدس و صیانت از مرزهای اعتقادی و حریم اهل بیت (ع) به این دانشگاه در سال ۱۳۹۹ است.

آئین رونمایی از نشان فداکاری با اجرای ویژه «یگان موزیک دانشگاه»، «پخش نماهنگ از اقدامات و مراحل اجرای یادمان، سخنرانی فرمانده دانشگاه و تقدیر از عوامل و دست‌اندرکاران، روز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ در ایستگاه دانشگاه امام علی علیه السلام برگزار شد.