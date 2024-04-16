به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی‌زاده عصر سه شنبه به خبرنگاران رسانه‌های استان اعلام کرد: بیشترین تلفات ناشی از سوانح رانندگی در شهرهای استان را عابران پیاده رقم می‌زنند که سالانه تعداد زیادی از عابرین به همین علت جان خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: بعضی از عابران پیاده تصور می‌کنند همیشه و در تمام معابر حق تقدم دارند و صرفاً رانندگان باید در هنگام تردد، حواسشان به عابران پیاده باشد اما واقعیت این است که عوامل زیادی سبب حواس پرتی راننده شده و این حواس پرتی می‌تواند حوادث ناگواری را برای عابران پیاده رقم بزند.

رئیس پلیس راهور استان، بیان کرد: اگر فرهنگ سازی لازم برای تغییر در رفتار ترافیکی عابران پیاده انجام نشود، قطعاً این آمار، افزایش خواهد داشت.

وی به عابران پیاده توصیه کرد: هنگام عبور از عرض خیابان با تلفن همراه صحبت نکنند و حواسشان به ملزومات عبور از خیابان باشد و خوب ببینند و خوب دیده شوند.

سرهنگ همتی زاده، پرهیز از عجله و شتاب و خودداری از انجام حرکات غیر قابل پیش بینی، عبور از محل‌های مجاز مانند پل‌های عابر پیاده و خط کشی‌ها، پیاده شدن از درب عقب سمت راست خودرو، استفاده از پیاده رو و پرهیز از تردد در طول خیابان را از مهمترین وظایف عابران پیاده در رفتار ترافیکی برشمرد.

وی تصریح کرد: رفتار غیر منصفانه برخی اصناف در قرار دادن پایه و میز فروش کالا در جلو مغازه و پیاده رو برای تبلیغ وفروش، باعث تغییر مسیرحرکتی عابرین به داخل خیابان شده که این نیز از عوامل تصادف بوده که لازم است به این نکات توجه جدی شود.

سرهنگ همتی زاده از دستگاه‌های مسؤول خواست با فراهم ساختن زیر ساخت‌های محل عبور امن عابر پیاده و توسعه ملزومات ترافیکی این حوزه در افزایش ایمنی محل‌های عبور عابران پیاده کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه یک سوم تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در شهرهای استان، عابران پیاده هستند، فرهنگ سازی و ارتقا رفتار ترافیکی عابران پیاده را یکی از راهکارهای کاهش تصادفات عنوان کرد.