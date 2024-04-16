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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۲۹

رئیس کل دادگستری اردبیل:

ارتش نماد پرافتخار عزت و فداکاری در کشور است

ارتش نماد پرافتخار عزت و فداکاری در کشور است

اردبیل_رئیس کل دادگستری استان اردبیل با صدور پیام تبریکی به مناسبت روز ارتش گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران نماد پرافتخار عزتمندی و فداکاری در کشور و خار چشم دشمنان نظام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو در این پیام که امروز منتشر شد، اظهار کرده است: تاریخ پرشکوه ایران اسلامی همواره شاهد حضور مردان و زنانی بوده که برای دفاع از این آب و خاک و باورهایش خود را فدا کرده‌اند تا این کشور و ملت روز به روز قوی‌تر و مستقل‌تر از گذشته به سمت قله‌های تعالی حرکت کند و ارتش یکی از نمادهای پر افتخار این تلاش و فداکاری است.

این پیام‌می‌افزاید: ارتشیانی که در طول هشت سال دفاع مقدس با حضور مقتدرانه خود، هر آنچه در توان داشتند برای دفع تجاوز و حفظ حریم دین و میهن به‌کار بستند و نشان دادند که نیروهای کارآمد، پرافتخار و مقتدری هستند که با توکل به خدای متعال و الهام از مکتب شهادت‌طلبانه سیدالشهدا (ع) همواره آماده دفاع از کیان نظام اسلامی هستند.

در این پیام همچنین آمده است: ۲۹ فروردین ماه، سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی که به تعبیر مقام معظم رهبری "یک روز تاریخی و پر مضمون و جزو خاطره‌های ماندگار و معنادار به حساب می‌آید" یادآور رشادت‌های دلیر مردانی است که دفاع از میهن بر سرلوحه افتخاراتشان می درخشد.

در این پیام تاکید شده است: اینجانب به نمایندگی از تشکیلات قضایی استان ضمن پاسداشت رشادت های آن بزرگمردان، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به محضر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و تمامی فرماندهان، کارکنان و خانواده گرانقدر شهدای ارتش، جانبازان، ایثارگران و تمامی دلاورمردان حماسه آفرین دارالارشاد اردبیل تبریک عرض کرده و از درگاه خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت ولی عصر (عج) توفیق روزافزون تمامی سربازان ولایت در ایران اسلامی را مسئلت می‌کنم.

کد مطلب 6080279

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    نظرات

    • رصا DE ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
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      پاسخ
      حاجی چی شد سپاه و بسیج افتخار بودند چرا ارتش

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