کابوس «رئال» از حضور در «اتحاد»/ «سیتی» به دنبال تکرار تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، در دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه از ساعت ۲۲:۳۰ تیم‌های رئال مادرید و منچسترسیتی به مصاف هم خواهند رفت.

دیدار رفت این ۲ تیم در ورزشگاه «سانتیاگو برنابئو» شهر مادرید با تساوی پرگل ۳ به ۳ خاتمه یافت و شاگردان «کارلو آنچلوتی» در رئال مادرید از کسب ۳ امتیاز خانگی ناکام بودند و اکنون در دیدار برگشت، شاگردان «پپ گواردیولا» امیدوارند بتوانند با کسب پیروزی برابر رقیب قدرتمند خود راهی مرحله نیمه نهایی شوند.

این دیدار تداعی کننده مرحله نیمه نهایی این مسابقات در فصل ۲۰۲۲ است که منچسترسیتی در آن مسابقه در حالی که در دیدار رفت به میزبانی رئال مادرید با نتیجه یک به یک متوقف شده بود در دیدار برگشت در ورزشگاه اتحاد موفق شد با نتیجه پرگل ۴ بر صفر حریف خود را شکست دهد و در نهایت هم در دیدار نهایی با غلبه بر اینتر به مقام قهرمانی دست پیدا کرد. اکنون که دیدار رفت این ۲ تیم به میزبانی رئال مادرید با نتیجه تساوی به پایان رسیده است هواداران این تیم از تکرار نتیجه سنگین سال گذشته در ورزشگاه اتحاد مضطرب هستند.

این ۲ غول فوتبال اروپا در مرحله نیمه نهایی فصل ۲۰۲۱ لیگ قهرمانان اروپا هم به مصاف هم رفته بودند که در آن مسابقه رئال مادرید در دیدار رفت با نتیجه ۴ بر ۳ از میزبان خود شکست خورد اما به لطف برتری ۳ بر یک در خانه به دیدار نهایی راه پیدا کرد و با پیروزی یک بر صفر برابر لیورپول عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در فصل ۲۰۱۹ هم یک بار دیگر شاهد تقابل رئال و سیتی و این بار در مرحله یک شانزدهم نهایی بودیم که منچستر سیتی در هر ۲ بازی رفت و برگشت با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید و در مجموع با برتری ۴ بر ۲ راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

اما نخستین تقابل این ۲ تیم در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۰۱۵ بود که در مرحله نیمه نهایی رو در روی هم قرار گرفتند و در دیدار رفت سیتی در خانه با تساوی بدون گل متوقف شد و در دیدار برگشت بازی را یک بر صفر واگذار کرد. کهکشانی‌ها در فینال موفق شدند در ضربات پنالتی از سد اتلتیکومادرید عبور کنند و به عنوان قهرمانی برسند.

نخستین دیدار این ۲ تیم در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا به فصل ۲۰۱۲ برمی گردد جایی که این دو تیم در مرحله گروهی به مصاف هم رفتند و ریالی ها در خانه موفق شدند با نتیجه ۳ بر ۲ از سد سیتی عبور کنند و در دیدار برگشت هم بازی با نتیجه تساوی یک به یک خاتمه یافت.

به این ترتیب در ۱۱ دیداری که سیتی و رئال به مصاف هم رفته‌اند ۴ برد برای رئال، ۴ تساوی و ۳ پیروزی هم برای سیتی به ثبت رسیده است و در مجموع رئال ۲۰ گل و سیتی ۱۷ گل به ثمر رسانده‌اند.

رئال مادرید در ۵ دیداری که در ورزشگاه اتحاد به میدان رفته است هرگز موفق به پیروزی نشده است.

منچستر سیتی در سه بازی خانگی گذشته خود برابر رئال مادرید پیروز شده است که همگی زیر نظر پپ گواردیولا بودند.

کوین دی بروینه که از فصل ۲۰۱۵ در منچسترسیتی حضور دارد تاکنون ۸ بار برابر رئال مادرید به میدان رفته است و از این لحاظ بیشتری آمار را در میان هم تیمی‌هایش دارد.

کوین دی بروینه با ۴ پاس گل، بیشترین پاس را در تاریخ دیدارهای رو در رو ثبت کرده است.

لوکا مودریچ ستاره تیم رئال مادرید در هر ۱۱ دیداری که این ۲ تیم به مصاف هم رفته‌اند حضور داشته است.

کریم بنزما مهاجم سابق رئال مادرید با ۶ گل زده بیشترین گل را در تاریخ دیدارهای رو در رو به ثمر رسانده است.

دنی کارواخال با ۸۲۱ دقیقه، بیشتری دقایق حضور را در دیدارهای رو در روی این ۲ تیم داشته است.

منچسترسیتی پس از میلان در فصل‌های ۱۹۸۸ (نیمه نهایی) و ۱۹۸۹( یک هشتم نهایی) می‌تواند دومین تیمی باشد که رئال مادرید را از مرحله حذفی جام باشگاه‌های اروپا و یا لیگ قهرمانان اروپا در ۲ فصل متوالی حذف می‌کند.

این هشتمین باری است که گواردیولا و کارلو آنچلوتی در لیگ قهرمانان اروپا با یکدیگر روبرو می‌شوند و ششمین باری است که در قامت سرمربیان منچسترسیتی و رئال مادرید به مصاف یکدیگر می‌روند. تنها مربیانی که بیش از ۸ بار در این رقابت‌ها با یکدیگر روبرو شده‌اند سر الکس فرگوسن برابر هیتسفلد و همچنین آنچلوتی برابر یورگن کلوپ (هر کدام ۹ بار) هستند.

این دویستمین بازی منچستر سیتی در رقابت‌های اروپایی خواهد بود و ۱۱۳ برد کسب کرده است. نکته قابل توجه این است که رئال مادرید هم در ۲۰۰ بازی نخست خود در رقابت‌های اروپایی با ثبت همین آمار توانسته است ۱۱۳ برد به دست آورد.

این دو تیم که برای اولین بار در تاریخ در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف هم رفته‌اند منتظر دیدار برگشت در ورزشگاه اتحاد انگلیس هستند تا تیم برنده به مصاف پیروز دیدار آرسنال و بایرن مونیخ برود.

در دیگر دیدار این مرحله، تیم‌های آرسنال و بایرن مونیخ به مصاف هم خواهند رفت. دیدار رفت این ۲ تیم به میزبانی آرسنال با تساوی ۲ به ۲ به پایان رسید.