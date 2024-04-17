عملیات وعده صادق مایه مباهات همه آزادگان و مستضعفان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۲۹ فروردین ۱۴۰۳) هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: رزمندگان اسلام افتخار بزرگی آفریدند. انتقام سخت از آستین فرزندان امام و رهبری بیرون آمد و هیمنه رژیم صهیونیستی را فرو ریخت. این اقدام مایه مباهات همه آزادگان و مستضعفان جهان شد و شکوه و عظمت فرزندان انقلاب را نشان داد.

اسماعیلی با اشاره به اقدام جدید شورای فرهنگ عمومی، اذعان کرد: برای پیشرفت حوزه اقتصاد این حوزه را در شورای فرهنگ عمومی با یک پیوست فرهنگی توأم کردیم. این پیوست با هدف لحاظ شدن همه الزامات فرهنگی در پیشرفت‌های اقتصادی تهیه شد که به زودی به صورت عمومی منتشر می‌کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جلسه شورای انقلاب فرهنگی، بیان کرد: تصویب اولیه سند ملی ثبت پوشش ایرانی- اسلامی را داشتیم. این سند از زمان ابلاغ اجرایی می‌شود نتایجش در جامعه قابل مشاهده است.

اسماعیلی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب، اذعان کرد: امروز در جلسه دولت با هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع تخصیص یارانه فرهنگی برای نمایشگاه کتاب در سال جاری، با ابعاد گسترده‌تر نسبت به سال‌های گذشته انجام شود. همه ساله به دانشجویان، طلاب و اساتید دانشگاه یارانه تخصیص می‌دادیم و از امسال با برنامه‌ای که داریم یارانه فرهنگی به سایر اقشار هم توسعه می‌یابد.