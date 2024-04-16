اضافه شدن ۲۰۰۰ باکس زباله در سطح شهر گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تجری شامگاه سه شنبه در صحن شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: در سال‌های گذشته برخی از ماشین‌آلات خدمات شهری به پیمانکاران واگذار شده بود و این موضوع یک دغدغه جدی برای ما به‌وجود آورد که اگر پیمانکاران همراهی لازم را نداشته باشند، با چالش‌هایی متعددی مواجه خواهیم شد.

وی افزود: برای برطرف کردن این دغدغه سال گذشته ۲۵ میلیارد تومان برای خرید ماشین‌آلات در حوزه خدمات شهری هزینه شد و در بودجه امسال نیز ۲۵ میلیارد تومان دیگر برای این امر در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون محیط‌زیست، خدمات شهری، سیما و منظر شورای اسلامی شهر گرگان گفت: بخشی از باکس‌های زباله در شهر گرگان تخریب یا فرسوده شده است و در بودجه امسال خریداری دو هزار باکس زباله برای شهر گرگان پیش‌بینی شد.