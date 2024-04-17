به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در جلسه ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان، با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد دانش‌بنیان در طول یک دهه اخیر، گفت: به اندازه‌ای که در این زمینه مطالبه‌گری شده، دولت‌های مختلف نتوانسته‌اند به این موضوع جامه عمل بپوشانند و با وجود اقدامات انجام‌شده، سهم اقتصاد دانش‌بنیان از کل اقتصاد کشور رقم قابل توجهی نیست و جای کار فراوان وجود دارد.

وی با بیان اینکه در اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه جهش تولید هیچ تردیدی نیست، افزود: باور قلبی ما این است که تکیه بر دانش روز و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، راه میان‌بر برای جهش تولید است و اگر قرار است اتفاقی در این زمینه بیفتد در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که پایه مردمی دارند، به منصه ظهور می‌رسد.

رحمتی با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان امسال باید خودی نشان دهند، گفت: بعد از گذشت یک دهه فرازونشیب، افکار عمومی و بخش تولید آماده ثمردهی فعالیت‌های دانش‌بنیان هستند و امسال سال سرنوشت‌سازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه نگاه ما به این شرکت‌ها، نگاه حل مسأله است، افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند خیلی از مسائل و مشکلات ما را حل کنند و با وجود این شرکت‌ها، هیچ بن‌بستی در بخش تولید و صنعت نباید وجود داشته باشد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی و ظرفیت‌های بالای آذربایجان شرقی در حوزه علم و فناوری، گفت: در حال حاضر استان از نظر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان رتبه پنجم کشور را دارد و امسال باید به رتبه سوم برسیم که با وجود ظرفیت‌های استان، هدف دور از انتظاری نیست.

رحمتی با تاکید بر اینکه همه صنایع باید در مسیر زنجیره‌های ارزش توسعه یابند، گفت: این امر حتماً نیازمند شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی با بیان اینکه به دنبال یک اقتصاد دانش‌بنیان هستیم که نتیجه آن جهش تولید باشد، افزود: آن‌چه در این زمینه از شرکت‌های دانش‌بنیان انتظار داریم کمک به کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت و رقابت‌پذیر کردن محصولات تولیدی است.

رحمتی تصریح کرد: این موضوع فقط منحصر به بخش صنعت و تولید نیست و همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی باید از ظرفیت این شرکت‌ها استفاده کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به عملیات غرورآفرین وعده صادق و قدردانی از نیروهای مسلح کشورمان، گفت: امروز دشمن به دنبال ناکارآمد جلوه دادن نظام از طریق فشار اقتصادی با شیوه‌های مختلف است که راه مقابله با این هجمه‌ها، اعتماد به جوانان، اقتصاد مقاومتی، استفاده از دانش روز و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی ادامه داد: کشور ما در صنایع دفاعی به آخرین فناوری‌های روز دست یافته و در سایر بخش‌ها هم می‌تواند به برکت شرکت‌های دانش‌بنیان و با حمایت‌های دولت و با همت مجاهدان اقتصادی، حماسه‌آفرینی کند.

رحمتی گفت: دشمنان در کنار فشار اقتصادی، با جنگ روانی و دروغ‌پردازی در فضای مجازی به دنبال مسموم کردن افکار عمومی هستند که مقابله با این توطئه‌ها نیز جز با جهاد تبیین و بیان دستاوردها و افتخارات کشور امکان‌پذیر نیست.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تعدد خدمات و تسهیلات دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، خواستار تدوین دستورالعملی جامع در این زمینه برای ارائه به صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان شد.

وی با اشاره به مصوبه هیأت دولت مبنی بر اختصاص حداقل ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان و ۲۰ درصد از منابع مصوب جز ۲ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه به طرح‌های تولید و اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری با تشخیص و تصویب شورای برنامه‌ریزی استان، گفت: این مصوبه منابع خوبی در اختیار استان قرار می‌دهد و امسال از این محل هم می‌توانیم حمایت‌های خوبی از شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشیم.